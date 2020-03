„Auf Groß-Rohrheim kommt jetzt einiges zu“

Groß-Rohrheim.Rainer Bersch sitzt am Morgen nach seiner Wiederwahl wieder im Büro, als wäre es ein ganz normaler Tag. „Ich fühle mich sehr gut“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Viel gefeiert hat er am Vorabend nicht mehr. „Die Party in der Rathausscheune habe ich abgesagt – das geht halt wegen Corona jetzt nicht“, sagt er.

Er befindet sich schon wieder mitten im Arbeitsmodus. „Es kommt einiges auf uns zu“, ist er sich sicher. Es gelte, sich gegen den Coronavirus abzuschotten. „Einiges wird leiden. Aber es wird dennoch keinen Stillstand geben“, versichert er. Projekte wie die Digitalisierung und der Ausbau des Glasfasernetzes würden weitergeführt. Sacharbeit sei jetzt angesagt. „Das letzte Jahr war ziemlich chaotisch“, spielt er auf die Streitereien mit der SPD-Fraktion und den Freien Wählern/Bürger für Groß-Rohrheim (BfGR) an. „Aber die Jahre davor ging es doch auch.“ Es müsse also möglich sein, sich zusammenzusetzen und einen Konsens in strittigen Punkten zu finden. Gerade angesichts der Corona-Krise sei das dringend notwendig.

Auch der offizielle Fahrplan steht schon: Am Dienstag, 17. März, 19 Uhr, tagt zunächst der Wahlausschuss öffentlich im Sitzungssaal des Rathauses. Seine dritte Amtszeit beginnt Bersch im August, dann wird ihm auch seine Ernennungsurkunde überreicht.

Sascha Holdefehr ist am Tag nach der Wahl zu einer ausgedehnten Radtour aufgebrochen. Danach hört er sich deutlich entspannter an als am Vortag. Nach wie vor hat er aber an dem Wahlergebnis zu knabbern.

Blumenstrauß als Dankeschön

„Ich sehe das immer noch als vertane Chance für Groß-Rohrheim“, sagt er. Am Morgen hatten schon zahlreiche Unterstützer vorbei geschaut und ihm versichert, dass er gute Arbeit geleistet habe. „Eine Frau brachte mir sogar einen Strauß Blumen – ich war völlig überrascht“, berichtet Holdefehr. Für ihn bricht auf jeden Fall eine neue Zeitrechnung an, auch wenn er nicht ins Rathaus einzieht. Nach wie vor denkt der Finanzbeamte darüber nach, eine Dozentenstelle anzunehmen. Seinen Job als Handball-Trainer beim TV Groß-Rohrheim will er aber auf jeden Fall an den Nagel hängen. Zumindest was die Herren betrifft. „Die Kinder betreue ich ja weiter.“ Auch andere Anfragen lehnt weiterhin ab. „Jetzt ist erstmal mehr Zeit mit der Familie angesagt, das haben wir uns verdient.“

Gefreut hatten sich beide Kandidaten noch am Wahlabend über die gute Beteiligung. Mit 62,2 Prozent war diese zwar etwas schlechter ausgefallen als bei der Bürgermeisterwahl vor sechs Jahren. Damals hatten 65,9 Prozent der Groß-Rohrheimer ihre Stimmzettel abgegeben. Allerdings stimmten die Wähler damals auch gleichzeitig über das Europäische Parlament ab.

Info: Foto-Strecke unter suedhessen-morgen.de

© Südhessen Morgen, Dienstag, 17.03.2020