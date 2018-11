Ausschuss lehnt Haushaltsplan ab

GROß-ROHRHEIM.Der Bau- und Umweltausschuss in Groß-Rohrheim lehnt den Haushaltsplan für 2019 ab. Ausschussvorsitzender Kurt Kautzmann (CDU) fasste die grundsätzlichen Bedenken seiner Kollegen zum jetzigen Zeitpunkt zusammen: „Es sind einfach noch zu viele Fragen offen, bevor wir Ja sagen können.“

Zuvor hatte Kämmerer Gerhard Hennig nochmals die Haushaltplanung mit allen aktuellen Änderungen des Zahlenwerks im Detail erläutert. Trotz aller Versuche des Gemeindevorstands und der Finanzexperten im Rathaus gibt es ein Minus in Höhe von rund 370 000 Euro.

Um das Finanzloch zu schließen, gibt es laut Aussage des Kämmereiamtes und von Bürgermeister Rainer Bersch nicht viele weitere Sparmöglichkeiten. „Natürlich können wir noch die Zuschüsse für unsere Straßenfeste und für die Seniorennachmittage streichen“, erklärte der Verwaltungschef. „Aber das bringt der Gemeinde nicht viel.“ Die von der Verwaltung in dem Zusammenhang vorgeschlagene kräftige Erhöhung der Grundsteuer B wurde im Ausschuss vehement und kontrovers diskutiert – ohne einen Beschluss zu fassen.

Mit der Mehrheit von Freien Wählern und CDU votierten die Ausschussmitglieder aber dafür, den für das kommende Jahr vorgesehenen Haushaltsansatz zum Hallenanbau bei der Feuerwehr um mindestens ein Jahr zu verschieben. „Wir müssen alles überprüfen, was machbar ist“, argumentierte Gerhard Henzel von den Freien Wählern. „Und in diesen schwierigen Zeiten können wir uns kein Wunschkonzert zur bestmöglichen Ausstattung der Feuerwehr erlauben.“ Die SPD-Vertreter wollten keine endgültige Stellung beziehen und enthielten sich zum Thema „Verschiebung des Haushaltsansatzes in Höhe von rund 560 000 Euro“ der Stimme.

Bürgermeister Bersch macht abschließend klar, wo für ihn die politische Reise hingehen muss: „Der Haushalt für das kommende Jahr muss zwingend noch 2018 verabschiedet werden. Sollte das nicht passieren, werde ich als Bürgermeister und Verwaltungschef meine rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen und dagegen mein Veto einlegen.“ Das Thema wird heute den Haupt- und Finanzausschuss und am 11. Dezember auch die Gemeindevertretung beschäftigen. beh

