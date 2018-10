Ausschuss tagt in Groß-Rohrheim

Groß-Rohrheim.Wie soll es weiter gehen mit dem Umbau des Gemeindehauses in der Speyerstraße? Das ist eine der Fragen, die den Groß-Rohrheimer Haupt- und Finanzausschuss am Donnerstag, 25. Oktober, ab 20 Uhr, beschäftigt. Zudem geht es um den Nachtragshaushalt sowie um die Jahresrechnung für 2017. Der Waldwirtschaftsplan wird ebenfalls vorgestellt. Die CDU beantragt, einen „Historischen Pfad“ einzurichten. Außerdem liegen unter dem Punkt Vereinsförderung Anträge der Schützen, der Reiter sowie des DRK vor. Beschlossen werden soll auch, ob die Gemeinde ihre Aufgaben in Sachen Abwasserbeseitigung und Straßenbau auslagert. Schließlich geht es um einen Industriebetrieb, der sich vergrößern will. sbo

