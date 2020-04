Ausschuss tagt in Groß-Rohrheim

Groß-Rohrheim.In der Gemeinde Groß-Rohrheim trifft sich am Mittwoch, 29. April, um 20 Uhr der Haupt- und Finanzausschuss im großen Sitzungssaal. Aufgrund des Coronavirus muss die Sitzung nicht öffentlich stattfinden. Der Ausschuss fasst in dieser besonderen Situation anstelle der Gemeindevertretung dringend anstehende Beschlüsse. Auf der Tagesordnung stehen der Haushalt 2020, die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde, Informationen über über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie der Bericht zur aktuellen Lage. Außerdem geht es in der Sitzung um den Bebauungsplan „Am Entenweg“, der geändert werden muss, wenn dort nach dem Sommer die Lindenhofschüler lernen sollen. Dies ist für die Zeit der Schulsanierung geplant. Zudem müssen die Sitzungsteilnehmer überlegen, wie es mit dem reparaturbedürftigen Industriestammgleis der Gemeinde weitergehen soll. Auch über die Direktwahl von Bürgermeister Rainer Bersch wird gesprochen. Diese muss formell für gültig erklärt werden. cos

© Südhessen Morgen, Samstag, 18.04.2020