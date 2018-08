„Aweil kummen se!“

Groß-Rohrheim.In Groß-Rohrheim wird die Kerwe hochgehalten, dazu gehört auch ein Kerwevadder nebst Kerwerede, die sich lustig sowie kritisch mit den Gegebenheiten von Groß-Rohrheim auseinandersetzt: Jacob Menger hatte mit der Omlorzufahrt, der Belagerung des Kieslochs und sportlichen Erfolgen so einiges zu berichten.

Ein leidiges Thema wird wohl zum letzten Mal in der Kerwerede auftauchen: die Fahrt der Kieslaster durch die Speyergasse. „De Borrem wackelt, die Scheibe klirre, des macht die Speyergässer ganz kirre“, wusste Menger. Im Sommer sollte es mit dem Lärm eigentlich vorbei sein: „Bis heid is alles beim Olde, de Omlor konn de Termin net holde.“

Der Kerwevadder prangerte zudem die Missstände am Kiesloch an: „Von noh und fern kumme se gerennt, weil jeder unser Kiesloch kennt.“ Menger berichtet auch von einem Groß-Rohrheimer, der im Kiesloch seine Runden schwamm und einen Großeinsatz auslöste. Andere Badegäste dachten, er bräuchte Hilfe, und riefen die Rettungskräfte. „Doch gibt’s nix zu rette, un a koa Leisch, weil der Vermisste ganz munder dem Wasser entschdeischd.“ Nun soll er für den Einsatz 900 Euro bezahlen.

Private, kleine Biergärten

Auch Sportliches war in der Kerwerede zu hören, so von einem aus Groß-Rohrheim stammenden Fußballer: „De Bormuths Robin is dobei moin Sieger, der wird Fussballmoaschder in de zwodde Liga. Jetzt speelt er midde Fortuna, s’is werklich so, geje de Neuer, de Müller, de Robben und Co“, berichtete Menger. Ebenso erzählte er vom Aufstieg der örtlichen Handballer, und dass die Groß-Rohrheimer Badmintonspieler in der Liga A kaum zu schlagen seien. Die Rohrheimer Fußballhelden von der Alemannia schafften zudem den zweiten Platz und die Relegation. Also lockte die Gruppenliga. „Des wär dann doch en groaße Brocke. Drum lossense kurzerhand ausrichte, des schaff mer ned, mer dun vazichte“, wusste Menger.

Viele Besucher lockte zuvor auch der Kerweumzug, in den sich diesmal siebzehn Gruppen einreihten. Die Zuschauer hatten es sich schon am Wegesrand bequem gemacht und Möbel nach draußen gestellt. Viele kleine private „Biergärten“ säumten den Gehweg, und die Stimmung war prächtig.

Angeführt wurde der Umzug vom Wagen der Kerweborsch mit der Ankündigung „Aweil kummen se“ und wehender Fahne. Die Eintracht- Frankfurt-Fans aus Groß-Rohrheim direkt dahinter ließen sich trotz Ausscheidens aus dem DFB-Pokal nicht die Laune verderben. Groß am Feiern waren auch die Handballer aus dem Ort, die wurden nämlich „Meister in Biwwels“ und gaben auf ihren Schildern noch weitere Seitenhiebe ab wie: „Für Lorsch und Bensem viel zu schnell. Rohrem spielt jetzt BOL“. Sportlich zeigte sich auch der TV. Der Nachwuchs bei der Rhythmischen Sportgymnastik ließ die Bänder kreisen, und mit Netz, Schlägern und Luftballons kamen die Badmintonspieler daher. Sehr viel Mühe für ein tolles Wagenmotiv hatte sich der Kommunale Kindergarten gemacht mit Spukschloss, Gespenstern, Fledermäusen und Kettengerassel. Die Kinder winkten vergnügt vom Wagen, ein großes Erlebnis für alle.

Mit einem kleinen roten Flitzer nahm die Freiwillige Feuerwehr am Umzug teil – samt rauchendem Anhänger. Auf einem anderen Wagen „rauchten“ lediglich die Boxen, denn hier gab es Livemusik. Und da man sich auf einer Traktorrolle befand, galt das witzige Motto „Rock uff de Roll“ samt Deko aus Noten, Schallplatten und bunten Gitarren. „Die drei schönsten Wagen des Umzugs werden prämiert“, kündigte Sascha Drexler, Vorsitzender des Kerwe- und Traditionsvereins Rara, an. In der Bürgerhalle durften die Zuschauer später abstimmen.

Am Abend konnten sich die Gäste am Schätzspiel beteiligen. „Alle 23 Kerweborsch haben einen Luftballon aufgeblasen. Und es wurde bei allen die Zeit gestoppt, wie lange es dauerte, um diesen zum Platzen zu bringen“, erklärte Drexler. Später spielte die Band Double Pi mit Sängerin Barbara Boll. Ohnehin spielte die Musik eine Hauptrolle – beim Konzert der beteiligten Musikgruppen. Und beim Frühschoppen mit der Blasmusik.

