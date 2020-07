Bäckerei Helmling ist im Notfall immer zur Stelle

Biblis.„Die Feuerwehr und Einsatzkräfte sind immer für uns alle da, da helfen wir umgekehrt auch gerne aus“, sagt Bäckermeister Alfred Helmling von der gleichnamigen Bäckerei in Biblis. In seiner Backstube hat er Besuch bekommen: Vertreter von Feuerwehr und Deutschem Roten Kreuz (DRK) sowie Bürgermeister Volker Scheib schauen vorbei und bedanken sich für die unbürokratische und ehrenamtliche Hilfe. Bei dem Großbrand in Nordheim vor rund zwei Wochen hat das Bäckerei-Team die Einsatzkräfte mit Brötchen versorgt.

Wurst und Käse organisiert

„Morgens halb fünf, wir fuhren durch Biblis und überlegten, wo wir jetzt Brötchen, Butter, Wurst, Käse und alles, was wir für die Verpflegung der Einsatzkräfte brauchen, herbekommen“, erinnern sich Adelheid Schultheiß und Silke Wetzel vom DRK. Da sahen sie Marianne Helmling das Bäckerei-Schild auf dem Gehweg aufstellen, hielten an, und schon ging die ehrenamtliche Maschinerie los. Fünfzig ofenfrische Brötchen und Brot wurden ihnen als Verpflegung geschenkt. „Wir telefonierten, um zu klären, woher wir Butter, Wurst und Käse bekommen. Und da sagte Alfred Helmling spontan: ,von mir’ und machte den Kühlschrank in der Bäckerei leer“, berichtete Adelheid Schultheiß. Damit war das DRK-Verpflegungsteam gut ausgestattet und konnte die Einsatzkräfte, die seit halb zwei Uhr nachts beim Großbrand tätigt waren, mit Essen versorgen. „Für uns eine Selbstverständlichkeit“, betonen Alfred Helmling und seine Frau Sabrina.

„Für Sie selbstverständlich, aber nicht für alle, daher möchten wir auch Danke sagen“, betonen Bürgermeister Volker Scheib und die Vertreter der Brandschützer, Uwe Schmidt und Christian Neumann.

Hierbei kamen noch weitere gute Taten der „stillen Bibliser Bäckereihelden“ zutage. „Vor ein paar Jahren musste hier ein ICE in Biblis für viele Stunden wegen eines Notfalls halten. Auch hier lief die Verpflegung der Passagiere über uns Einsatzkräfte in Zusammenarbeit mit der Bäckerei“, berichten die DRK-Helfer.

Familie Helmling bereitete zu Ostern den Bewohnern der beiden Altenheime in Biblis eine süße Freude. „Die Bewohner durften wegen Corona keinen Besuch bekommen. Wir wollten sie mit leckeren Hefehasen und Biskuit-Törtchen ein wenig aufheitern“, so Alfred Helmling. „Die Bäckerei spendet für die evangelische Kirchengemeinde Biblis seit vielen Jahren das Erntedankbrot und Brötchen“, ergänzt Silke Wetzel, die auch für die evangelische Kirchengemeinde aktiv ist.

„Unsere Einsatzkräfte sind wichtig, sie machen das alles ehrenamtlich, um uns zu helfen,“, sagt Alfred Helmling. Dafür möchte er ein bisschen was zurückgeben. str

