Anzeige

Mehrere Bauphasen

Die Bauzeit ist bis Ende November geplant und in insgesamt zehn Bauphasen untergliedert. Mit dem Aufstellen der Baucontainer beginnen die Bauvorbereitungen in diesen Tagen. Während der gesamten Bauzeit bleibt der Übergangsbereich Wormser Straße gesperrt. Zeitweise muss auch ein Teil der Wormser Straße komplett gesperrt werden.

Während der gesamten Bauzeit ist mit Lärm zu rechnen. Besonders laut werden nach Angaben der Verantwortlichen zunächst die Bauphasen zwei und drei – in den Nächten zwischen dem 23. und 26. März und zwischen dem 13. und 16. April. Dann wird in der Zeit von Freitagnacht bis Montagmorgen „lautstark“ gearbeitet. Währenddessen ist die Bahnstrecke komplett gesperrt.

Beim Einbau der benötigten Behelfsbrücken wird dann eine Lärmbelastung von mehr als 62 Dezibel erwartet. Dieser Lärm werde durch das Einrammen der Unterbauungs- und Fundamentteile verursacht. Davon direkt betroffenen seien die Anwohner in der Wormser Straße, Bibliser Straße und Elisabethenstraße. Sie erhalten in dieser Woche Post von der Deutschen Bahn und können per Antrag an beiden Wochenenden in ein Hotel umziehen, um dem Baulärm bei der Errichtung des Behelfsbrückenwerks zu entgehen. Die Kosten hierfür übernimmt die Bahn.

Dieses Vorgehen ist auch in den beiden Bauphasen sieben und acht im Herbst geplant. „Zwingend sein Haus verlassen muss niemand“, beruhigte Ulf Schlanke die Anwohner. „Aber wir empfehlen einen Umzug in diesen Tagen auf unsere Kosten eindringlich.“ Die insgesamt zwölf Nächte mit erhöhter Lärmbelästigung sind nach seiner Auskunft unabdingbar. „In so einem Fall ist das Einhalten der Lärmschutzbedingungen leider nicht machbar.“

Feste Termine

Mit einer Verschiebung der Baumaßnahmen ist nicht zu rechnen, da die geplanten Vollsperrungen schon drei Jahre im Voraus im Betriebsplan der Bahn eingestellt und damit festgeschrieben sind. Mit dem Ende der Baumaßnahme, die Gesamtkosten von mehr als drei Millionen Euro an dieser Stelle verschlingt, ist Ende November zu rechnen.

Nach Auskunft der Gemeindeverwaltung sollen in den kommenden Tagen auch die Wege zu den bislang schwer erreichbaren Kleingärten in diesem Bereich ausgebessert und stärker befestigt werden.

© Südhessen Morgen, Montag, 05.03.2018