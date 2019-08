Großbrand auf Feld (mit Fotostrecke)

Lampertheim: Mehrere Reihen Strohballen in Brand – Starke Rauchentwicklung an der B 47

Mehrere Reihen Strohballen sind am späten Donnerstagabend bei Lampertheim in Brand geraten. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die B 47 bis in die Morgenstunden gesperrt werden.