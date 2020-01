Bauern wollen großes Mahnfeuer an der B 44 entfachen

Groß-Rohrheim. Aus der ganzen Umgebung kommen am Freitag, 17. Januar, Landwirte an die Bundesstraße 44 bei Groß-Rohrheim. Mit einem großen Mahnfeuer wollen sie ab 17 Uhr gegen die Agrarpolitik in Deutschland demonstrieren. „Es wird größer als beim letzten Mal“, kündigt Dirk Müller aus Biblis an. Zuletzt hatte er sich vor einem Monat mit knapp 20 Kollegen am Bibliser Marsch-Kreisel getroffen

