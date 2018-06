Anzeige

Groß-Rohrheim.Aufgrund des Starkregens am Samstagabend ist in Groß-Rohrheim die Baugrube an der Bahn in Höhe der Wormser Straße mit Wasser vollgelaufen. Auch gestern war die örtliche Feuerwehr dort wieder mit Abpumpen beschäftigt.

„Wir sind mit 20 Einsatzkräften vor Ort“, berichtete der Groß-Rohrheimer Gemeindebrandinspektor Rainer Donnerstag gestern Nachmittag im Gespräch mit unserer Zeitung. Nachdem die Freiwillige Feuerwehr zusammen mit dem Technischen Hilfswerk (THW) den ganzen Samstagabend bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags die Grube leer gepumpt hatte, musste sie am Sonntagvormittag erneut anrücken. „Wir haben bis 4 Uhr morgens gearbeitet und sind dann nach Hause, um ein paar Stunden zu schlafen“, so Donnerstag.

Statik überprüft

Ab 10 Uhr am Sonntag ging der Einsatz weiter: In der Grube hatte sich erneut Wasser angesammelt. Der Grund: Während des Brückenneubaus sei in diesem Bereich eine provisorische Abwasserleitung im Einsatz gewesen, so Donnerstag. Dieses Provisorium habe den Wassermassen, die am Samstag gegen 18.30 Uhr vom Himmel herunterprasselten, nicht standgehalten. Inzwischen sei der Schaden jedoch repariert. Das THW habe die Statik der Grube überprüft. Und auch ein Notfallmanager der Bahn habe sich die Lage an der Wormser Straße angeschaut.