Bersch fällt durch

Groß-Rohrheim.Bürgermeister Rainer Bersch musste in der Gemeindevertretung eine Schlappe einstecken. Bei der Besetzung der Schiedsperson gab es nur zwei Kandidaten: den Bürgermeister sowie Hans-Georg Hofmann (CDU) als Stellvertreter für dieses Amt. Walter Öhlenschläger (Freie Wähler/Bürger für Groß-Rohrheim) beantragte eine geheime Wahl. Dort erhielt Bersch neun Stimmen und Hofmann zwölf Stimmen.

Demnach wurde Hofman gewählt, die Stelle des Schiedsmannes bleibt unbesetzt, denn hierzu hätte Bersch laut Gesetz zehn Stimmen bekommen müssen. „Nun muss das Ganze erneut offiziell ausgeschrieben und bei der nächsten Sitzung ein weiteres Mal gewählt werden“, sagte Klaus Menger von der Gemeindeverwaltung. Zuvor hatten die Gemeindevertreter den Ortsgerichtsschöffen gewählt. Hier setzte sich Uwe Hofmann (SPD) gegen Kurt Kautzmann (CDU) durch.

Neubau im Osten?

„Es müssen keine Eichen weichen“, sagte Bürgermeister Rainer Bersch zum Thema Feuerwehrgerätehaus-Anbau. Doch die Freien Wähler befürworten nun eine andere Variante, nämlich den Neubau eines Feuerwehrhauses an ganz anderer Stelle – im Osten der Gemeinde, eventuell im Industriegebiet. Dort, wo die Gemeinde eigene Grundstücke besitzt.

Dazu sollen 30 000 Euro Planungskosten in den Haushalt gestellt werden. Nach Ansicht der Freien Wähler würde der geplante Anbau die Probleme nicht beseitigen. Auch gibt es am aktuellen Standort Verkehrsprobleme. Zudem könnte man das alte Feuerwehrgerätehaus zu einer Art Haus für Bildung, Bürger und Vereine umwidmen. Bei der Nachfrage für die Kalthalle wurde ja von den Vereinen Raumbedarf angemeldet. Die Planungen sollen in enger Zusammenarbeit mit der Feuerwehr erfolgen.

Von Seiten des Bürgermeisters und der anderen Parteien wurde Öhlenschläger vorgeworfen, er habe sich zur Thematik im Vorfeld überhaupt nicht mit der Feuerwehr-Führung beraten. Diese habe bestritten, auf das Thema Neubau angesprochen worden zu sein. „Die Feuerwehr will das nicht. Daher lehnen wir den Antrag rundweg ab“, sagte Kurt Kautzmann.

Gegen die Stimmen der CDU wurde das Thema zur Beratung in den Bauausschuss verwiesen. Georg Menger gab zu bedenken, dass ein Neubau rund fünf Millionen Euro kosten würde und sagte in Richtung Öhlenschläger: „Sie haben doch vor 18 Jahren dem jetzigen Standort der Feuerwehr zugestimmt. Ich verstehe nicht, warum es dort jetzt Verkehrsprobleme gibt.“

Musikprogramm abgesegnet

Einstimmig schloss sich das Gemeindeparlament dem Vorschlag des Sport- und Kulturausschuss bezüglich des musikalischen Programms zur Kerwe an. Livemusik kommt von der Band Sounds, den Sandbach Boys, Kalli Hofmann und der Rohrheimer Blasmusik. Der Eintritt am Samstagabend beträgt 7 Euro im Vorverkauf und 8 Euro an der Abendkasse. Gäste unter 16 Jahre haben freien Eintritt.

Ein einstimmiges Ja gab es in der Groß-Rohrheimer Gemeindevertretung für die erneute Offenlage des Bebauungsplans „Am Bibliser Weg III“. Diese wird auf 14 Tage begrenzt.

Die Gemeindevertretung unterstützt einstimmig den vom Bürgermeister eingebrachten Vorschlag der Einführung einer Gemeindeschwester 2.0. Dies soll dann über das Gesundheitsnetzwerk NORIE laufen.

Die neue Entwässerungssatzung, die zum 1. März in Kraft tritt, wurde ebenfalls einstimmig beschlossen. Ebenfalls einstimmig unterstützt wird der Prüfantrag der SPD an die Verwaltung, die Kosten für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED und die möglichen Einsparungen. mibu

