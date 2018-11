Bersch: Hoffnung auf Frieden dürfen wir nie aufgeben

Groß-Rohrheim. Trauern, Erinnern und Mahnen: Diese Grundgedanken stehen am Volkstrauertag, wenn der Opfer von Krieg und Gewalt gedacht wird, im Fokus. In Groß-Rohrheim kamen Menschen am Ehrenmal zusammen, um sich bewusst zu erinnern und ein Zeichen zu setzen: Die Menschenwürde zu achten sowie Hass, Vorurteile und Intoleranz zu überwinden.

Diese Mahnung am Volkstrauertag sei aktueller denn je, betonte Bürgermeister Rainer Bersch bei der Gedenkfeier. „Man hat das Gefühl, dass Kriege und Gewalt immer mehr zunehmen, anstatt weniger zu werden“, sagte Bersch. Nach zwei verheerenden Weltkriegen seien Gewalt, Terror, Verletzung der Menschenrechte, Vorurteile, Intoleranz und Rechthaberei noch immer an der Tagesordnung.

„Es scheint manchmal so, als würde das Erinnern nicht helfen“, sagte Landtagsabgeordnete Karin Hartmann (SPD) bei ihrer Ansprache auf dem Friedhof Groß-Rohrheims. Sie berichtete vom Ursprung des Volkstrauertages, der 1919 vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge als Gedenktag vorgeschlagen wurde. 1922 fand die erste Gedenkstunde im Reichstag statt und 1925 der erste richtige Volkstrauertag. Ein Jahr später fiel die Entscheidung, den Volkstrauertag als jährlichen „Sonntag mit reichsweiter Staatstrauer“ durchzuführen.

Chor und Blasmusik dabei

„Die Nationalsozialisten übernahmen 1934 den Volkstrauertag und nannten ihn in ,Heldengedenktag’ um“, sagte Hartman. Statt der Opfer zu gedenken, sei es um die Verehrung der gefallenen Soldaten gegangen. 1952 entschied die Bundesrepublik, den Volkstrauertag bundesweit immer zwei Wochen vor dem ersten Advent einzurichten - gefolgt vom Totensonntag.

Hartmann forderte die Menschen auf, rechtzeitig ihre Stimme zu erheben, zusammenzuhalten, ein Zeichen zu setzen. Trotz des staatlichen Gedenktages gehe es nicht um befohlene Trauer - im Wissen um die Vergangenheit solle die Zukunft friedlich gestaltet werden. Dieser Tag diene zur „Versöhnung über den Gräbern“. „Frieden muss aufgebaut und verteidigt werden, muss mit Werten und Leben gefühlt werden.“

Hartmann zitierte Willy Brandt: „Der Frieden ist nicht alles, aber alles ist ohne den Frieden nichts.“ Bürgermeister Rainer Bersch hoffte, im kommenden Jahr weniger Kriege, Gewalt und Terror zu verzeichnen: „Hoffnung auf Frieden dürfen wir nie aufgeben.“ Für den musikalischen Rahmen bei der Feier sorgten der evangelische Kirchenchor sowie die Rohrheimer Blasmusik.

