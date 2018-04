Betreuung der Schüler erhitzt Gemüter

Anzeige

Groß-Rohrheim.Über die Betreuung der Schulkinder in Groß-Rohrheim gab es eine lebhafte Debatte bei der öffentlichen Fraktionssitzung der SPD Groß-Rohrheim. Fraktionschef Horst Menger begrüßte hierzu Vertreter des Elternbeirates der Lindenhofschule, des Schulfördervereins als auch Eltern.

Karin Hartmann, Landtagsabgeordnete, sagte: „Wir als SPD wollen Ganztagsschulen mit Ganztagsbetreuung! Was es heutzutage gibt, gleicht einem Flickenteppich!“ Dabei mache auch der „Pakt für den Nachmittag“ keine Ausnahme, bei dem sich Land und Kreis die Kosten teilen. Sie kritisierte zudem, dass sich Eltern dabei verpflichten, ihr Kind volle fünf Tage in die Nachmittagsbetreuung zu schicken. Das sei ein großer Unterschied zur Betreuung in Groß-Rohrheim unter Federführung des Schulfördervereins, denn da können Kinder auch nur tageweise betreut werden. Und nur dafür müssten die Eltern zahlen.

Stefan Hofmann, Lehrer an der Grundschule in Biebesheim, bewertete seine Erfahrungen mit dem Pakt sehr positiv. In Biebesheim würde seither auf Hausaufgaben verzichtet, weil die Kinder drei Stunden pro Woche zusätzliche Lernzeit hätten. Knackpunkt blieb in den Augen der Groß-Rohrheimer, dass beim „Pakt“ fünf Tage bezahlt werden müssen und die Kinder auch da sein sollen.