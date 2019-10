Groß-Rohrheim/Biblis. Ein Autofahrer aus Biblis ist am Sonntag gegen 19.45 Uhr auf der B 44 in Höhe von Groß-Rohrheim am Kreisel verunglückt. Der 34-Jährige war aus Biblis kommend Richtung Gernsheim unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, kollidierte er auf der regennassen Fahrbahn vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit mit der Verkehrsinsel und überschlug sich. Der Mann erlitt

...