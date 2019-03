Blutspende beim DRK

Gross-Rohrheim.Das Deutsche Rote Kreuz bietet am Montag, 25. März, von 16.30 bis 20 Uhr im DRK-Heim in der Jahstraße 5 einen Blutspendetermin an. Der DRK Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen arbeitet dabei mit dem Ortsverein in Groß-Rohrheim zusammen.

Statistisch gesehen ist nach Angaben des Roten Kreuzes in Deutschland alle zwei Sekunden ein Mensch auf eine Blutspende angewiesen. Es würden bundesweit täglich 15 000 Spenden zur Patientenversorgung benötigt. Deswegen sei jede einzelne Blutspende wichtig. Vor allem in der Grippe- und Erkältungszeit könne es zu Engpässen kommen. Grundsätzlich kann jeder Mensch im Alter von 18 bis 73 Jahren Blut spenden. Bei der ersten Spende dürfen Spender nicht älter als 64 Jahre alt sein. Sie müssen mindestens 50 Kilogramm wiegen, dürfen aber nicht schwerer als 160 Kilogramm sein. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 16.03.2019