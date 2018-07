Anzeige

„Wir organisieren in diesem Jahr zudem drei Blutspenden“, erklärt Mews. Denn diesen Sommertermin haben sie eingeschoben, weil das DRK Einhausen keine Bereitschaft mehr stellen kann. Der Verein bestehe zwar weiterhin, jedoch fehle es an aktiven Mitgliedern, um Bereitschaftsarbeit zu leisten. Daher können dort auch keine Blutspendetermine mehr angeboten werden. Der Verein in Einhausen hat seine Spender darum gebeten, auf umliegende Blutspendetermine auszuweichen. Um diese Lücke zu schließen, bietet Groß-Rohrheim in diesem Jahr einen Termin mehr an.

„Die nächste Blutspende bei uns findet dann Ende September statt“, kündigt Norbert Mews an. Bei der jetzigen Blutspende haben elf Helfer mitgeholfen, darunter allein sechs Ehrenamtliche aus der Wohlfahrts- und Sozialarbeit, die sich in Groß-Rohrheim vor allem auch um die Kleiderkammer kümmern.

Bei der Blutspende konnte der DRK-Ortsverein übrigens noch Aktive auszeichnen: Anna Heß und Sabine Becker, beide aus Groß-Rohrheim, wurden für jeweils zehn Spenden geehrt. str

