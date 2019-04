„Breite und Qualität im Kader sind gut genug“

Groß-Rohrheim.Am Samstagabend war es soweit: Die Handballer des TV Groß-Rohrheim nutzten den ersten Matchball zur Meisterschaft in der Bezirksoberliga. Durch einen nie gefährdeten 32:24 (15:11)-Heimsieg machte das Team von Trainer Sascha Holdefehr den Durchmarsch in die Landesliga perfekt. Im folgenden Interview blickt der Meistermacher auf die Saison zurück und schaut auf die Herausforderungen in der nächsten Runde.

Herr Holdefehr, Hand aufs Herz: Hatten Sie nach der Meisterschaft in der Bezirksliga A vor einem Jahr damit gerechnet, den Durchmarsch zu schaffen?

Sascha Holdefehr: Nein, damit war wirklich nicht zu rechnen. Natürlich hat man sich Gedanken gemacht, was möglich wäre. Und ein Platz unter den ersten Fünf hatte ich nach allem, was ich über die Liga wusste, durchaus für möglich gehalten.

Ihr ausgegebenes Ziel war ein einstelliger Tabellenplatz . . .

Holdefehr: Als Aufsteiger gehört es sich einfach nicht, wenn man sich hinstellt und sagt, man will vorne mitmischen. Etwas Respekt muss man da schon zeigen.

Wann haben Sie das erste Mal daran gedacht, dass es zum Titel reichen könnte?

Holdefehr: Das war im letzten Spiel vor Weihnachten, als wir gegen den direkten Konkurrenten HSG Langen souverän mit 32:26 gewonnen hatten. Da fing ich an, mich mit der Meisterschaft zu beschäftigen.

Wer waren für Sie die Schlüsselspieler in dieser Runde?

Holdefehr: Natürlich hat Andreas Ochs eine überragende Saison gespielt, er ist mit 216 Treffern mit weitem Vorsprung Torschützenkönig der Liga. Aber die Meisterschaft nur an ihm festzumachen, würde zu kurz greifen. Wir haben als Mannschaft überzeugt, hatten immer wieder Spieler, die Verantwortung übernommen haben. Dadurch konnte auch das Fehlen von Verletzten immer wieder kompensieren können. Es ging nur über die Team-Leistung.

Die letzte Niederlage gab es Ende November ausgerechnet in Heppenheim, jetzt wurde der Titel gegen genau diesen Gegner geholt und damit der 13. Sieg in Folge eingefahren. Die perfekte Dramaturgie?

Holdefehr: Tatsächlich: Besser geht es kaum. Ich habe die Bürgerhalle noch nie so voll erlebt, vielleicht 200 Zuschauer. Es war eine wahnsinnig tolle Stimmung. Es war ein Derby und dann haben wir den Titel geholt. Es war klasse. In der Rückrunde haben Langen und wir uns ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert und uns immer wieder zu Siegen getrieben. Der Sieg gegen Heppenheim war das passende Finale für uns.

War das Spiel nur noch eine Pflichtaufgabe vor dem Feiermarathon? Schließlich waren ja sogar schon die Meister-T-Shirts gedruckt.

Holdefehr: Nein, Heppenheim hat uns schon noch gefordert. Aber meine Mannschaft wollte unbedingt diesen entscheidenden Sieg – das war schon im Training zu erkennen und in der Partie dann auch. Wir waren nur in der ersten Hälfte etwas nervös, das hat sich dann aber schnell gelegt und wir haben ein wirklich gutes Spiel gemacht. Als wir danach die Ehrung durch den Klassenleiter Christian Görlich und den Bezirksvorsitzenden Klaus Bernshausen erhielten, fiel die ganze Anspannung ab. Die Jungs haben dann auch meisterlich gefeiert. Und die T-Shirts hätten wir zur Not ja auch noch nächstes Wochenende in Roßdorf überziehen können.

Jetzt wartet noch die Partie beim Vorletzten, der MSG Roßdorf/Reinheim, auf Sie, ehe es in die Landesliga geht. Wie groß ist dieser Schritt?

Holdefehr: In Roßdorf wollen wir erstmal noch gewinnen. Dann werden wir eine Pause machen und dann ganz akribisch die Vorbereitung auf die Landesliga angehen. Ich kenne viele zukünftige Gegner schon aus Testspielen oder aus der Vergangenheit. Wenn wir von Verletzungen verschont bleiben, dann können wir uns aus dem Abstiegskampf raushalten, was bei bis zu fünf Absteigern schon eine starke Leistung wäre.

Wird sich der Kader verändern?

Holdefehr: Sam Reis wird uns leider verlassen, dafür kommt mit Antonio Pagnozzi vom TuS Griesheim II ein Kreisläufer. Ansonsten bleibt der Kader so bestehen.

Reicht das aus für die Landesliga?

Holdefehr: Ja, davon bin ich überzeugt. Sowohl die Breite im Kader als auch die Qualität ist gut genug. Voraussetzung ist allerdings, dass wir dreimal pro Woche trainieren. Eine dritte Einheit hatten wir schon die ganze Zeit, aber eher als freiwilligen Zusatz. Für die Landesliga muss das der Standard sein. Ein Bonus wird auch unsere Halle werden. Viele Gegner werden in der engen Bürgerhalle Probleme bekommen. me

Das Interview wurde telefonisch geführt. Sascha Holdefehr verzichtete auf eine Autorisierung.

