Brennende Strohballen gelöscht

Groß-Rohrheim/Biblis.Fünf brennende Strohballen haben am Donnerstagabend gegen 19 Uhr die Feuerwehren aus Groß-Rohrheim, Biblis und Bürstadt beschäftigt. Einsatzort war in Groß-Rohrheim in der verlängerten Jahnstraße Richtung Rhein. Dort hatten Passanten bemerkt, dass auf einem Feld Strohballen brannten, und den zuständigen Landwirt informiert, so Gemeindebrandinspektor Rainer Donnerstag. Der Mann sei zu seinem Feld gefahren und habe zunächst versucht, die Strohballen auseinanderzuziehen, dann aber die Feuerwehr gerufen.

Nachbarn ebenfalls alarmiert

Aufgrund eines technischen Fehlers seien außer der Groß-Rohrheimer auch die Bibliser und Bürstädter Brandschützer von der Feuerwehrleitstelle zum Einsatz gerufen worden. „Da die sich die Brandstelle nur wenige hundert Meter von unserem Gerätehaus befand, haben wir schnell gesehen, dass nur fünf Strohballen brannten“, berichtet Donnerstag weiter. Deshalb hätten die von der Feuerwehrleitstelle zusätzlich alarmierten Einsatzkräfte aus den benachbarten Orten während der Fahrt wieder umdrehen können. „Das Feuer hatten wir schnell gelöscht, gegen 22 Uhr waren wir wieder zurück im Gerätehaus“, sagt Donnerstag. ps

© Südhessen Morgen, Samstag, 27.10.2018