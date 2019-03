Bühne steht allen offen

Jazz:It steht am Dienstag auf der Offenen Bühne in Groß-Rohrheim. © Musikkiste

Groß-Rohrheim.Die Groß-Rohrheimer Musikkiste lädt am Dienstag, 2. April, um 20 Uhr wieder zur Offenen Bühne ins Restaurant Zorbas, Kornstraße 29, ein. Zu hören gibt es Pop, Rock’n Roll, Blues, Jazz, Soul und anschließend eine Session. Der Eintritt ist frei. Am Ende des Abends geht ein Hut herum, in den jeder Gast etwas für die Künstler geben kann.

Als erste Gruppe steht Abbys Case auf der Offenen Bühne, ein Quartett aus Schifferstadt, das leicht verstärkt Musik auf gutem Niveau bietet. Songs aus dem Bereich Rock, Pop, Soul werden für den eigenen akustischen Stil arrangiert. Gitarren, Bass, Percussion und mehrstimmiger Gesang – mehr brauchen die vier Musiker nicht, um ihr Publikum zu begeistern.

Danach folgt Jazz:It. Die Band von der Bergstraße spielt Stücke von Herbie Hancock, Miles Davis und anderen Jazz und Blueslegenden. Die Band besteht aus Albert Birn-stengel (Tenor- und Altsaxophon), Frank Hanser (Trompete und Flügelhorn), Marcello Martucci (Gitarre), Robert Schell (Bass) und Joern Sellhorn (Timm Cajon).

Den dritten Künstler, Matthes, muss man nicht mehr vorstellen in Groß-Rohrheim. Der große Blues und Rock’n’ Roll-Sänger stellt einige neue Stücke vor. Anschließend gibt es eine Session mit allen Beteiligten und denen, die ebenfalls Spaß am Musizieren haben. red

