Bürgerhalle wird saniert

Groß-Rohrheim.Mit einem Zuschuss über 139 000 Euro kann Groß-Rohrheim die Sanierung des Hallendachs und der Außenfassade der Bürgerhalle angehen. Den entsprechenden Zuwendungsbescheid brachte Justizstaatssekretär Thomas Metz gestern nach Groß-Rohrheim.

„Das Geld kommt aus dem Kommunalinvestitionsprogramm und vereint Zahlungen des Bundes, des Landes und einen eigenen Anteil der Kommunen“, erklärte Thomas Metz bei einem Treffen mit Bürgermeister Rainer Bersch und Landtagsabgeordneten Birgit Heitland. 80 Prozent des von der Wirtschaftsförderungsbank gewährten Darlehen in Höhe von rund 111 000 Euro trägt das Land. Groß-Rohrheim übernimmt 20 Prozent, also rund 27 700 Euro. Laut Bürgermeister Rainer Bersch belaufen sich die Sanierungskosten insgesamt auf etwa 200 000 Euro. Bauamtsleiter Klaus Menger will jetzt so schnell wie möglich die Arbeiten ausschreiben und hofft, auch bald Handwerker für den Auftrag zu bekommen.

„Ursprünglich waren die Gelder für die Bahnhofsunterführung angefordert worden. Doch dieses Projekt verzögert sich“, berichtete Bersch. Die Flexibilität des Investitionsprogramms mache es möglich, das Geld für andere Vorhaben zu nutzen. Die Bürgerhalle wird für sportliche Trainingszwecke gebraucht, zudem finden dort Kulturveranstaltungen statt. Orte wie dieser seien wichtig für die Lebensqualität in den Gemeinden, machte Metz deutlich. Fell

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 29.11.2018