Bunter Stilmix

Groß-Rohrheim.Die Offene Bühne der Groß-Rohrheimer Musikkiste am Dienstag, 2. Oktober steht im Zeichen von vielfältigen Musikstilen: Blues, Folk, Rock, Pop und Soul erklingen. Los geht es ab 20 Uhr im Restaurant Zorbas. Der Eintritt ist frei. Um einen Beitrag für die Musiker wird am Ende des Konzertabends gebeten.

Den Auftakt gestalten Jule, Andriana und Kristina. Die drei Mädchen kennen sich schon seit der Grundschule und machen seitdem zusammen Musik. Sie spielen auf Bühnen jeglicher Art und freuen sich auf den Auftritt.

Die beiden Gitarristen Ludger & Thomas, die den zweiten Programmblock gestalten, sind schon lange in unterschiedlichen Bluesformationen aktiv und kommen heute als Duo mit dem Thema: Blues. Freu!

Fourways ist eine vierköpfige Gruppe aus Pfungstadt, Seeheim-Jugenheim und Bürstadt. Sie covert unterschiedlichste Musik aus Folk, Blues und Rock mit vorwiegend akustischen Instrumenten, also mit Gitarre und Percussion, die den Gesang begleiten. Inspiriert wurden sie durch die legendären Doppel-LP „Four Way Street“ von Crosby, Stills, Nash and Young.

Der Gitarrist und Sänger Holli Holler bringt zum Abschluss Klassiker aus Rock, Pop und Soul mit auf die Bühne. red

© Südhessen Morgen, Montag, 24.09.2018