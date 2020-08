Buslinie 44 soll zum Jahresende auslaufen

Groß-Rohrheim.Im Vergleich zum Bauausschuss verlief die Haupt- und Finanzausschusssitzung in Groß-Rohrheim ruhig und sachlich. Gleich zum Auftakt galt es, eine Personalie zu regeln. Nachdem der bisherige Ausschussvorsitzende Torsten Henzel vor den Sommerferien zum neuen Gemeindevertretervorsteher gewählt wurde, wurde nun Jens Frahry (SPD) zum Nachfolger bestimmt. Er setzte sich in offener Wahl knapp gegen Mitbewerber Walter Öhlenschläger durch.

Einstimmig beschlossen wurde die sofortige Aufhebung der Stellenbesetzungssperre im Kommunalen Kindergarten. Der Ausschuss erkennt an, dass die Kita-Leitung inzwischen einen enormen Mehraufwand an reiner Verwaltungsarbeit hat – vor allem seit der baulichen Erweiterung und der Einrichtung einer neuen Gruppe. Inzwischen sind dort 13 Personen beschäftigt.

Länger diskutiert wurde über die Zukunft der Buslinie 44, die in einer Testphase vor nicht ganz zwei Jahren von Klein-Rohrheim nach Groß-Rohrheim verlängert wurde. „Wir alle hatten hiervon wohl mehr erwartet“, sagte Walter Öhlenschläger von den Freien Wählern. „Der Bus fährt zwar direkt nach Darmstadt, aber eine Stunde Fahrtzeit ist einfach zu lang“, fügte Horst Menger (SPD) an. Allerdings ist sich die SPD noch nicht sicher, ob man das Projekt ganz beerdigen will. Eine endgültige Entscheidung wird am 31. August im Parlament erfolgen.

Die Freien Wähler dagegen wollen das Experiment ohne Verlängerung auslaufen lassen. „22 000 Euro Zuschuss pro Jahr bei der geringen Auslastung an Fahrgästen lohnt sich einfach nicht“, so Öhlenschläger, der sich hier auf einer Linie mit Bürgermeister Rainer Bersch sieht.

„Es wird bei Einsparungen immer von freiwilligen Leistungen der Gemeinde gesprochen. Das wäre so eine Einsparung“, sagte Bersch. Das Ganze könnte vielleicht funktionieren, wenn man die Route zu den Logistikzentren in Gernsheim änderte. Doch dies scheiterte am Verkehrsunternehmen, wie Klaus Menger von der Gemeindeverwaltung erklärte. Außerdem würde sich dann die Fahrtzeit noch mehr verlängern. Bei zwei Ja-Stimmen und drei Enthaltungen gab der Ausschuss eine Empfehlung ab, die Testphase der Linie 44 zum Jahresende auslaufen zu lassen.

Feuerwehr muss sich gedulden

Schnell abgehandelt wurde das Thema Feuerwehr-Hallenanbau. Die bisherigen Planungen können so nicht realisiert werden. „Der Planer hat bereits Anweisung erhalten, alles noch einmal zu überdenken“, sagte der Bürgermeister. Zum einen müsse der Bedarf für das DRK mit berücksichtigt werden. Und außerdem hatte ein Nachbar mit Klage gegen die bisherige Planung gedroht. „Ich finde es gut, dass das neu überdacht wird. Eine Halle mit fünf Meter Höhe und 35 Meter Länge als Grenzbebauung wünscht man seinem ärgsten Feind nicht“, fügte Walter Öhlenschläger an.

Laut einer EU-Richtlinie müssen alle Friedhofssatzungen geändert werden. Darin heißt es, dass es verboten ist, Grabsteine zu verwenden, die der schlimmsten Form der Kinderarbeit entstammen. Geändert wird auch, dass das Abräumen einer Grabstätte nach 30 Jahren nun die Gemeinde übernimmt. Das Geld hierfür wird bereits im Vorfeld berechnet.

Die SPD hat ihren Antrag auf Umrüstung der Straßenlaternen verschoben. Wie Klaus Menger berichtete, sei im noch zehn Jahre gültigen Vertrag mit dem jetzigen Energieversorger ohnehin vorgesehen, dass Leuchten, die in dieser Zeit kaputt gehen, gegen neueste Technik (also LED) ausgetauscht werden. Der Ausschuss will einen Fachmann vom EWR in die Sitzung einladen, um über die Details zu diskutieren.

