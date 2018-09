Groß-Rohrheim.Die Groß-Rohrheimer CDU beteiligt sich am Freiwilligentag. Die Christdemokraten wollen den Friedhof säubern, Unkraut zwischen den Gräbern entfernen und Büsche zurückschneiden. Dafür werden noch Helfer gesucht. Wer das Projekt unterstützen will, kann am Samstag 15. September, um 9 Uhr auf den Friedhof kommen. Wer Harke oder Rechen hat, sollte diese mitbringen. Ein Traktor zum Abfahren des Materials steht dann bereit. red

