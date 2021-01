CDU setzt auf grüne Dächer und blühende Gärten

Groß-Rohrheim.Auf der Biodiversitätskonferenz wurden zahlreiche Anträge und Forderungen an die Kommunalpolitiker im Kreis Bergstraße gestellt. Bei der Arbeitsgruppe Flächenschutz ist auch der Groß-Rohrheimer CDU-Fraktionsvorsitzende Kurt Kautzmann (kleines Bild) aktiv dabei, der unserer Redaktion von den Ergebnissen berichtete.

Vor allem im Bereich Landwirtschaft stellt die Arbeitsgruppe zahlreiche Anregungen und Maßnahmen vor – mit der Hoffnung, dass diese Vorschläge in den politischen Gremien der Gemeinden und Kommunen Gehör finden. Für Groß-Rohrheim liegen einige konkrete Ideen auf dem Tisch. Diese werden von der örtlichen CDU-Fraktion unterstützt. Dazu gehört die Forderung, dass die Gemeinde sich zeitliche Ziele auf dem Weg von weniger Flächenverbrauch bis hin zur Flächenkreislaufwirtschaft setzt. Angesichts einer zunehmenden innerörtlichen Verdichtung – also einer immer engeren Wohnbebauung – sieht es die Arbeitsgruppe als wichtige Aufgabe an, innerörtliches Grün zu erhalten und etwa durch Dach- und Vertikalbegrünung weiter auszubauen. Ziel soll es sein, sowohl die biologische Vielfalt als auch die Lebensqualität der Bürger an ihrem Wohnort sicherzustellen. Gefordert wird zudem ein Kataster für Wohnungsleerstände sowie für Gewerbebrachen und Baulücken. Bislang erschlossene, aber ungenutzte Flächen könnten so reduziert werden, ist sich die Arbeitsgruppe sicher.

Wohnprojekte für Generationen

Unternehmen, Gewerbetreibende, Einwohner und die Mitglieder der Gemeindevertretung sollten regelmäßig über den Nutzen des Bodenschutzes informiert werden, lautet eine weitere Forderung. Die Gemeinde solle für Gewerbe-Neubauten zudem eine Verpflichtung festsetzen, nach der Hallen und Gebäude nach Ende ihrer Nutzung wieder rückgebaut werden.

Zudem, so die Arbeitsgruppe, müssen sich Städte und Kommunen aktiv um ein attraktives Ortszentrum bemühen. Hierdurch soll ein „Donut-Effekt“, also die Ansiedlung von Einkaufsparks am Ortsrand bei gleichzeitiger Verödung des Zentrums, verhindert werden. Ein weiterer Vorschlag ist eine Wohnungstauschbörse, mit deren Hilfe die geeignete Wohnungsgröße einfacher gefunden werden kann als bislang. Schon bei der Planung von Neubaugebieten sollten Generationen-übergreifende Wohnprojekte ins Auge gefasst werden, berichtet Kurt Kautzmann. Wo möglich, solle eine Mischbebauung von Wohnen und Gewerbe unterstützt werden, die den Flächenbedarf verringert.

Empfohlen wird von der Arbeitsgruppe die Durchführung der Kampagne „Naturnahes kommunales Grün“. Durch sie sollen Besitzer von Eigenheimen zu innerörtlichem Grün motiviert werden. Ziel ist hier insbesondere die Vermeidung von Schottergärten. Die Gemeinde soll außerdem eine Kosten-Nutzen-Analyse für die Erschließung von neuer Siedlungsfläche erstellen.

Die CDU-Fraktion in Groß-Rohrheim unterstützt diese Resolution. Sie kündigte an, in den kommenden Fachausschuss-Sitzungen entsprechende Anträge einzubringen. „Wir wollen, dass im Gewerbe- und Industriegebiet Flachdächer zukünftig zwingend begrünt werden und dass im vorgesehenen Baugebiet Am Bibliser Weg III vorerst nur die Hälfte der Bauplätze – vorrangig an Groß-Rohrheimer – vergeben wird“, so Kurt Kautzmann.

Er ist der Meinung, dass nicht alle 60 Bauplätze auf einmal angeboten werden sollten. Man könne sich durchaus Zeit lassen, schließlich seien jene Bauplätze ausschließlich für Bewerber aus Groß-Rohrheim vorgesehen. „Ich hoffe nicht, dass wir Zustände bekommen wie in Bensheim oder in Bürstadt“, so Kautzmann, der an den ausufernden Flächenverbrauch erinnert.

Mit einer zwingenden Vorgabe einer Dachbegrünung scheiterte die CDU in der Vergangenheit bereits – als die Fraktion dies für den Bebauungsplan des Mischgebietes „Elf Morgen“ vorgeben wollte. Abschließend schlägt die CDU vor, dass innerörtliche Mietwohnungen beispielsweise auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Kirsch gebaut werden könnten. (Bild: Kurt Kautzmann)

