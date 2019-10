Christa Rupp schenkt Quittensaft ein

Groß-Rohrheim.Alle Hände voll zu tun hatten Mitglieder des Gemeindevorstandes und die Sprecherin des Arbeitskreises Bauernmarkt, Christa Rupp (Bild), beim Mostverkauf auf dem Groß-Rohrheimer Bauernmarkt. Angeboten wurden 400 Liter Quitten- und 200 Liter Apfelmost, die schon am Vortag gekeltert worden waren. Die Früchte stammten teils von privaten Spendern, teils aus den Streuobstbeständen der Gemeinde. Der Verkauf erfolgte wie immer zugunsten der Mukoviszidose-Stiftung. Sehr rege war die Nachfrage nach dem Most, der wohl zum großen Teil zu Quitten- und Apfelgelee verarbeitet wird. Sicher aber wird ein weiterer Teil wohl auch als erfrischendes Getränk serviert, zumal auch schon die aromatischen Kostproben am Stand bei den Besuchern viel Beifall fanden. Im Rathaushof gab es Obst und Gemüse sowie Fleisch und Wurst. In der Scheune standen die Landfrauen aus Biebesheim hinterm Tresen und boten Kaffee und Kuchen an. Winzer Vollmer aus Hohen Sülzen war auch dabei mit einem breiten Weinangebot und, wie es sich für die Jahreszeit gehört, mit Federweißer. Schon jetzt weist der Arbeitskreis Bauernmarkt auf den nächsten Themenmarkt hin: Am Freitag, 25. Oktober, ist Kartoffelfest. eib (Bild: Nix)

