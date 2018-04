Anzeige

Groß-Rohrheim.Zu ungewohnter Stunde müssen heute die Handballer des TV Groß-Rohrheim ran: Bereits um 14.30 Uhr erwarten sie in der Bürgerhalle den Drittletzten der Bezirksliga A, die MSG Bauschheim/Rüsselsheim/Königstädten II. Und bei allem Respekt vor dem Gegner: Für den Spitzenreiter TVG zählt nur ein sicherer Heimsieg.

„Wir müssen weiter einen Schritt nach dem anderen gehen“, fordert Groß-Rohrheims Trainer Sascha Holdefehr. Das bedeutet: „Voller Fokus auf Bauschheim und das folgende Derby erst einmal völlig ausblenden“, so der Übungsleiter, der sich durchaus darüber bewusst ist, dass das Duell eine Woche später bei der TG Biblis schon in den Köpfen mancher Spieler ist. „Aber wenn wir gegen Bauschheim nicht unsere Leistung bringen, dann kann der Schuss ganz schnell nach hinten los gehen. Das ist keine schlechte Mannschaft, wenn sie in Bestbesetzung antritt“, warnt Holdefehr eindringlich.

Unberechenbarer Gegner

Zwar unterlag die MSG am vergangenen Wochenende dem Liga-Dritten Bensheim/Auerbach in eigener Halle klar mit 24:38, „aber da haben auch Leistungsträger gefehlt“, hat Holdefehr beobachtet. Und auch den eigenen 43:23-Kantersieg in Bauschheim aus dem Dezember will der TVG-Trainer, der damals auf Grund einer Fortbildung selbst nicht dabei war, nicht überbewerten: „Wir bekommen es mit einem Gegner zu tun, der ganz unterschiedliche Resultate abliefert – je nachdem, wie der Kader ausschaut.“