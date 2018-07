Anzeige

Groß-Rohrheim. Helga Mohler wollte gerade die Johannisbeeren im Garten zupfen, als sie gesehen hat, wie es anfängt zu brennen. „Vom Feldweg drüben hat es sich ausgebreitet - in Windeseile ging das!“ Sie hat sofort ihren Mann gerufen, der die 112 gewählt hat. „Ich habe gleich gesagt, dass wir direkt am Ortsrand wohnen und das Feuer auf die Häuser übergreift, wenn nicht schnell etwas passiert“, sagt Herbert Mohler. Beide schütteln den Kopf, wenn sie an den schrecklichen Brand am Montag auf dem Stoppelfeld direkt vor ihrem Grundstück denken.

„Das war echt der Horror“, sagt Helga Mohler mehrmals. „Ich habe keine Haare mehr an den Beinen“, meint ihr Mann. „Vom Feuer versengt.“ Er muss lachen. Dabei ist ihm nicht so recht danach. Denn die beiden sind sich sicher: Das war haarscharf. „Wenn er nicht die ganze Zeit gewässert hätte mit dem Gartenschlauch, hätte das Feuer übergegriffen“, sagt Helga Mohler.

„Meine Nachbarin hat gesagt, ich soll aufhören, ich würde mir noch eine Rauchvergiftung holen“, erzählt Herbert Mohler weiter. Aber er ist mit seinem Gartenschlauch trotzdem stehen geblieben. „Erst hatten wir ja Ostwind, aber plötzlich hat sich der Wind gedreht, und das Feuer kam wie eine Wand direkt auf uns zu“, erzählt seine Frau weiter.