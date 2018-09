„Das wirft uns nicht um“

Groß-Rohrheim.Sie schnupperten an der Überraschung, es hat allerdings nicht ganz gereicht: Aufsteiger TV Groß-Rohrheim hat zum Start der Handball-Bezirksoberligasaison bei der heimstarken HSG Langen knapp mit 27:29 (14:16) verloren.

„Wir haben in den ersten zwölf Minuten mit zu viel Respekt gespielt, dann hat man natürlich gegen so einen guten Gegner Probleme, zurückzukommen“, meinte TVG-Trainer Sascha Holdefehr. Aber so ganz unzufrieden war er dann doch nicht: „Wir haben gezeigt, dass wir in der Bezirksoberliga mithalten können – und das war schon sehr wichtig.“

Hoffnung beim 26:27

Als Kevin Kehl vier Minuten vor dem Ende den Anschluss zum 26:27 herstellte, schien die Partie noch einmal zu kippen. Mit großer Moral hatte sich der TVG herangekämpft, zeigte eine couragierte Leistung. „Schade, dass die Jungs nicht mit einem Punkt belohnt wurden“, so Holdefehr. „Da haben uns vielleicht auch ein bisschen die Alternativen gefehlt“, meinte er mit Blick auf das Fehlen von Leistungsträger Jonas Ehlert, der beim Berlin-Marathon am Start war.

Als auch noch Alexander Anthes eine Rote Karte mit Bericht bekam, was eine automatische Sperre nach sich zieht, wurde es noch dünner. „Diese Rote Karte mit Bericht ist für mich absolut nicht nachvollziehbar“, ärgerte sich Holdefehr noch lange nach der Partie über die Situation in der 29. Minute. Nach einem eigentlichen Stürmerfoul wurde Anthes von den Schiedsrichterinnen ein Schlag ins Gesicht des Gegenspielers vorgeworfen. „Er hat sich geschützt, hat den Arm dafür hochgenommen. Das hat jeder in der Halle gesehen“, sagte der TVG-Coach.

Zu allem Überfluss hat sich Anthes dabei wohl auch noch das Nasenbein gebrochen. „Es sah nicht gut aus“, meinte Holdefehr, der mit einer bis zu sechswöchigen Sperre für den vermeintlichen Übeltäter rechnet. „Da muss man jetzt abwarten, wie sich das entwickelt.“

Zum Zeitpunkt der Roten Karte hatte sich Groß-Rohrheim von 5:12 wieder auf 13:16 herangekämpft und blieb auch nach dem Seitenwechsel auf Augenhöhe mit dem Favoriten. „Nach dem schlechten Start, als wir auch viel zu nervös agierten, haben wir so gespielt, wie wir uns das vorgenommen haben“, meinte Holdefehr, der seinen Keeper Alexander Wägerle lobte: „Er hat sich mit zunehmender Dauer gesteigert und einige schwere Würfe entschärft.“ Bei den Feldspielern spielte sich Florian Olf mit acht Treffern in der Offensive in den Vordergrund, „aber insgesamt war das eine geschlossen gute Leistung. Schade, dass es nicht zu einem Punkt gereicht hat“, bilanzierte der Trainer.

Mehrfach gelang Groß-Rohrheim im zweiten Abschnitt der Anschlusstreffer, erstmals beim 17:18 (37.), letztmals beim 26:27 (57.) durch Kehl. Danach traf Langens Markus Kochler zweimal in Folge zum 29:26, was knapp zwei Minuten vor dem Ende die Entscheidung war. „Das ist eine Niederlage, die uns sicherlich nicht umwirft. Man darf nicht vergessen: Letzte Runde hat Langen nur ein einziges Heimspiel verloren. Das spricht für sich. Aber klar ist auch: Natürlich hätten wir gerne einen Punkt mitgenommen. Jetzt gilt es nächste Woche zu Hause gegen Bonsweiher“, blickte Holdefehr gleich wieder nach vorne.

TVG-Tore: Olf (8), Ochs (8/5), Till Haas (6), Kehl (2), Fries, Sebastian Haas, Kohl (je 1).

