Der lange Weg zum Feuerwehr-Anbau

Groß-Rohrheim.Die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Groß-Rohrheim steht unter keinen guten Vorzeichen. Wie Bürgermeister Rainer Bersch auf Nachfrage dieser Redaktion bestätigt, ist eine weitere Neuplanung notwendig - mittlerweile die dritte. Der in Rede stehende zweite Entwurf sieht eine Bebauung bis an die Grundstücksgrenze vor, was laut Bebauungsplan nicht gestattet ist. Darauf hatte der Anwalt eines Anwohners unmissverständlich hingewiesen. Bersch räumte „einen Fehler“ ein, als er den Architekten beauftragt habe: „Ich habe da auch nicht an den Bebauungsplan gedacht.“

Wie mehrfach berichtet, war das Vorhaben in den politischen Gremien bereits vor der Bürgermeisterwahl im vergangenen Jahr vielfach und zum Teil kontrovers diskutiert worden. Die Feuerwehr braucht weitere Räume, um den aktuellen technischen Ansprüchen, dem größeren Bedarf an Umkleideräumen und Platz für zusätzliche Fahrzeuge gerecht zu werden. Gerade erst im Juni dieses Jahres habe der TÜV festgestellt, dass das Gerätehaus erweitert werden müsse, so der Bürgermeister.

Nun hatte die Politik sich grundsätzlich auf eine Vergrößerung geeinigt und der Architekt nach Berschs Angaben einen Anbau längs an das bestehende Gebäude geplant. Dieser Entwurf musste verworfen werden, weil in dieser Bauweise die Ziele des Anbaus nicht zu erreichen waren. Auch damals räumte Bersch ein, den Architekten nicht ausreichend unterrichtet zu haben. Er bekam den Auftrag, den Anbau über Eck zu planen.

Für ein zusätzliches Intermezzo in dieser holprigen Entwicklung hatten dann kurz vor der Bürgermeisterwahl die Freien Wähler/Bürger für Groß-Rohrheim gesorgt: Sie beantragten den Komplettneubau eines Gerätehauses am Ortsrand. Der Standort in der Ortsmitte sei nicht mehr zeitgemäß, die Zu- und Ausfahrt der Einsatzfahrzeuge sein ein Nadelöhr. Der Bürgermeisterkandidat der Freien Wähler, Sascha Holdefehr, zeigte im Wahlkampf Sympathien für den Vorschlag.

Neubau endgültig vom Tisch

Die übrigen Fraktionen sowie Feuerwehrmitglied Rainer Bersch und die Feuerwehr selbst lehnten den Neubau ab. Vor der Sommerpause lehnte die Mehrheit der Gemeindevertreter Groß-Rohrheims einen Neubau ab. Zumal die Kosten dafür sich mindestens auf drei Millionen Euro belaufen würden, der Anbau dagegen einen mittleren sechsstelligen Betrag ausmache.

Nun also Planung Nummer drei. Bersch auf die Frage nach den Kosten für die Makulatur des Architekten: „Es sind keine nennenswerten Kosten entstanden, schließlich handelt es sich um einfache Grobskizzen.“ Im Zuge dieses neuen Anlaufs solle nun auch das Rote Kreuz, das am Standort untergebracht ist, einbezogen werden, erklärte der Bürgermeister.

„Da geht es um einige wenige Details, etwa den Tausch von Räumen mit der Feuerwehr. Das ist kein großes Ding, ich habe bereits mit den Beteiligten gesprochen.“ Er wolle den Gemeindevertretern noch in diesem Jahr einen Entwurf vorstellen. Kommendes Jahr könne es dann konkreter an die Umsetzung gehen.

Rainer Bersch, erneut auf die zweifache Panne angesprochen: „Lieber verbocke ich das zwei Mal, als drei Millionen Euro auszugeben.“

© Südhessen Morgen, Montag, 07.09.2020