Die Hausaufgabe vor dem Derby

Groß-Rohrheim.Die Konzentration hochhalten – das ist die Forderung von Sascha Holdefehr, Trainer des Handball-Bezirksoberligisten TV Groß-Rohrheim. Als Tabellenzweiter mit 27:5 Punkten – wegen eines weniger ausgetragenen Spiels liegt man hinter der HSG Langen (29:5) – empfängt man am Sonntagnachmittag um 17 Uhr das abgeschlagene Schlusslicht TuS Griesheim II in der Bürgerhalle.

„Das ist eine Mannschaft, die natürlich schlagbar ist“, meint Holdefehr auch mit Blick auf den sicheren 30:22-Erfolg aus der Vorrunde und schiebt nach: „Wenn wir unsere Leistung bringen, darf da nichts passieren, auch wenn man nie so genau weiß, wer bei Griesheim aufläuft, ob da Spieler aus der ersten Mannschaft mit dabei sind.“ Damit meint er in erster Linie den jungen Paul Schielke, der im Hinspiel für mächtig Gefahr sorgte und acht Treffer markierte. Zuletzt war Schielke fast ausnahmslos im Landesliga-Team im Einsatz, aber das spielt bereits heute Abend, so dass Holdefehr durchaus mit dem Rückraumspieler rechnet. „Wenn er dabei ist, sollten wir schon ein Auge auf ihn haben. Aber auch ansonsten ist das keine schlechte Mannschaft. Im Vorbeigehen gewinnt man das nicht, aber mit der richtigen Einstellung darf auch nichts passieren“, erklärt der Übungsleiter.

Chance für zweite Reihe geplant

Gerne würde er die Partie gegen das Schlusslicht, das mit 4:28 Punkten und bereits sechs Zählern Rückstand auf den Vorletzten aus Erbach kaum mehr vor dem Abstieg zu retten scheint, nutzen, um Akteuren aus der vermeintlich zweiten Reihe lange Einsatzzeiten zu geben: „Wir haben einige Spieler im Kader, die nach Verletzungen Spielpraxis gebrauchen könnten oder aber auch mit starken Trainingsleistungen es sich einfach mal verdient haben zu zeigen, was sie können.“ Dabei denkt er insbesondere an die Torhüter David Wägerle und Jonas Sartorius: „Beide sind richtig gut drauf. Das zeigen sie Woche für Woche im Training. Aber sie stehen derzeit etwas im Schatten von Alexander Wägerle, der in bestechender Form ist. Ich könnte mir vorstellen, dass David und Jonas am Sonntag längere Spielanteile bekommen könnten.“

Ein kleines Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Manuel Kohl, der sich beim jüngsten 30:20-Sieg in Erfelden in der Schlussphase an der Hand verletzte. „Er konnte diese Woche nicht richtig trainieren“, so der TVG-Coach. Gute Nachrichten gab es indes bei Till Haas, dessen Knie keine Beschwerden mehr bereitete. „Er wird dabei sein“, ist sich Holdefehr sicher.

Dass vom Meisterschaftskandidaten ein Kantersieg gegen das Schlusslicht erwartet wird, stört den Trainer indes etwas: „Wir haben Respekt vor Griesheim und das Wichtigste ist, dass wir überhaupt erstmal gewinnen. Und wenn wir am Ende mit unserer Leistung zufrieden sein können und Griesheim hat auch gut gespielt, dann ist die Höhe eigentlich nebensächlich. Hauptsache, wir holen die Punkte“, stellt der Trainer klar. „Und dann sollte sich bitteschön niemand verletzten“, ist für Holdefehr natürlich auch sehr wichtig: „Wir haben danach einige richtig schwere Spiele, da sollten wir möglichst in Bestbesetzung sein“, blickt er bereits auf das Wochenende danach, wenn es zum brisanten Riedderby beim TV Lampertheim geht. Aber davor gilt es erstmal die Hausaufgabe gegen Griesheim zu erledigen. me

