Die richtige Mentalität

Groß-Rohrheim.Ihre Pflicht erfüllt haben die Handballer des TV Groß-Rohrheim – mehr aber auch nicht. Mit 23:22 (12:13) gewann der Spitzenreiter der Bezirksoberliga gegen die SG Arheilgen und hat damit das zweite Spiel in Folge mit gerade einmal einem Tor Vorsprung gewonnen. Doch während TVG-Trainer Sascha Holdefehr nach dem 32:31 vor einer Woche gegen Siedelsbrunn/Wald-Michelbach noch völlig unzufrieden war, sah er diesmal eine deutlich bessere Leistung.

Vor allem die Einstellung seiner Spieler gefiel ihm. „Jetzt müssen wir aber schleunigst auch wieder spielerisch in Tritt kommen – und vor allem unsere Chancenverwertung steigern“, fordert Holdefehr bereits mit Blick auf die nächsten Aufgaben. Nach den beiden Heimspielen folgen nun vier Auswärtspartien, die es in sich haben: Erst geht es zum Fünften nach Lorsch, dann zum Zweiten nach Crumstadt und danach zum Vierten Rüsselsheim/Bauschheim. Auch das letzte Spiel der Auswärtsserie bei der SKG Bonsweiher ist trotz deren zehntem Rang alles andere als ein Selbstläufer. „Jetzt kommen die entscheidenden Wochen“, betonte Holdefehr gleich nach der Schlusssirene gegen Arheilgen.

21 Fehlwürfe

Nach dem Grund für den nur knappen Sieg musste der TVG-Coach nicht lange suchen: „Wir hatten 21 Fehlwürfe, darunter neun ganz freie. Dazu kamen noch 14 technische Fehler, was in der Summe 35 Angriffe ohne Torerfolg macht. Eigentlich sagt man, dass man mit mehr als 30 nicht gewinnen kann. In sofern müssen wir froh sein, mit einem blauen Auge davongekommen zu sein.“ Dass beste Möglichkeiten ausgelassen wurde, machte er diesmal nicht an der fehlenden Körperspannung und Einstellung fest. „Aber es ist natürlich schon Kopfsache. Vielleicht sind die nächsten schweren Spiele genau das richtige für uns“, erinnert Holdefehr daran, dass seine Mannschaft immer dann, wenn es gegen Top-Teams ging, auch zu Top-Leistungen in der Lage war. Schon die Anfangsphase war recht zerfahren. In der Abwehr machten sich Abstimmungsprobleme bemerkbar und auch die Torhüterleistung war nicht berauschend. „Alexander Wägerle wurde aber auch von seinen Vorderleuten oft im Stich gelassen“, so der Groß-Rohrheimer Trainer.

Aus der eigentlich vorgesehenen 5:1-Deckung ließ sich der TVG allzu häufig in eine 6:0 zurückfallen, was erst nach dem Seitenwechsel besser wurde. „Da hat sich gezeigt, dass die 5:1 die richtige Variante ist und auch Alexander Wägerle wurde immer besser. Es lief eigentlich gut und auch gegen die aggressive Deckung Arheilgens fanden wir immer wieder Lücken“, so Holdefehr. „Leider haben wir weiterhin unsere Chancen nicht konsequent genutzt.“

So gerieten die Gastgeber nach der ausgeglichenen ersten Hälfte mit wechselnden Führungen erstmal mit 12:16 (35.) ins Hintertreffen, um dann beim 18:17 (46.) selbst wieder vorzulegen. Über 20:18 und 22:19 (53.) bekam Groß-Rohrheim Oberwasser.

Doch nach dem 23:20 sechs Minuten vor dem Ende ging das große Zittern los: Arheilgen verkürzte auf 21:23 (55.) und drei Minuten vor dem Ende kassierte Andreas Ochs – mit elf Treffern wieder erfolgreichster Werfer des TVG – auch noch eine Zeitstrafe. „Da haben sich die Jungs dann aber noch einmal richtig reingebissen und eine klasse Abwehr gespielt“, lobte Holdefehr mit Blick auf die entscheidende Phase.

So kam Arheilgen zwei Minuten vor dem Ende zwar noch zum 22:23, doch mehr ließ Groß-Rohrheim nicht mehr zu, schaffte es aber auch nicht, noch einen Treffer nachzulegen. „Das war bis zur Schlusssirene eine enge Kiste“, atmete Holdefehr nach der Partie erstmal kräftig durch.

TVG-Tore: Ochs (11/5), T. Haas (3), S. Haas, Kehl, Baumann (je 2), Olf, Kautzmann, Anthes (je 1). me

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.03.2019