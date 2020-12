Dieter Engert wechselt die Fronten

Groß-Rohrheim.Für die 20 Mitglieder des Vereins „Leben in Groß-Rohrheim e.V.“ (LiGR) war die Versammlung in der Rathausscheune in vielerlei Hinsicht echtes Neuland. Zum ersten Mal trafen sich die Akteure der Wählervereinigung in einer Präsenzsitzung. Und auch die Abstimmung über die Kandidatenliste für die Kommunalwahl war eine Premiere.

Als die Vorsitzende Heike Kiefer-Bersch die Sitzung pünktlich eröffnete, standen die Kandidaten und deren Reihenfolge bereits fest. In zwei Online-Sitzungen waren die Kandidaten in den vergangenen Wochen gefunden und in einer ersten unverbindlichen Umfrage angesprochen worden. 15 Kandidaten konnten aus den Reihen des noch jungen Vereins rekrutiert werden, die vor allem ein Ziel verbindet: die Politik der Gemeinde aktiv mitzugestalten und die politische Arbeit in Groß-Rohrheim positiv zu verändern. Ein Ziel, das auch die Versammlung prägte und für eine harmonische Grundstimmung sorgte.

Aufgrund der Corona-Pandemie liefen die letzten Sitzungen online ab, die Präsenzsitzung war nach den gültigen Regelungen nun aber ein Muss. Um eine gültige Liste aufstellen zu können, waren zwei Wahlgänge nötig. Im ersten Wahlgang wurde per Handzeichen über die Liste abgestimmt. In einem zweiten stimmten die Mitglieder über jeden einzelnen Kandidaten in geheimer Wahl ab. Dabei zeigte sich, dass sich die Mitglieder der LiGR einig waren. Einstimmig wurde die Liste angenommen und ohne Gegenstimmen wurden die Kandidaten auf ihren Listenplätzen von der Versammlung bestätigt.

Auf Platz eins gesetzt und bestätigt wurde die LiGR-Vorsitzende Heike Kiefer-Bersch. Auf Platz zwei folgt Ludwig Klodtka, auf Platz drei Monika Weidenbach. Auf Platz vier steht der aktuelle Gemeindebrandinspektor Rainer Donnerstag. Es folgen Andreas Odenwald, Frank Meister, Heiko Sonnleitner-Seegmüller, Christiane Odenwald sowie auf Listenplatz neun Ann-Kathrin Willweber. Diese Personen sind allesamt Neulinge in der Kommunalpolitik. Interessant ist auf Platz zehn Dieter Engert. Der Name des langjährigen SPD-Mitglieds tauchte auf der Kandidatenliste bei der Mitglieder-Versammlung seiner Partei nicht auf (wir berichteten). Und das obwohl sich Engert, wie er in der Sitzung der SPD selbst sagte, zur Mitarbeit bereit erklärt hatte. Nun ist der Kommunalpolitik-Profi also Mitglied bei den Polit-Neulingen. Auf den Plätzen elf bis 15 folgen Alexander Willweber, Ella Bersch, Verena Burgmer, Markus Burgmer und Sabrina Donnerstag.

Mit der Abstimmung über die Kandidatenliste hat die LiGR die erste, wichtige Hürde auf dem Weg zur Kommunalwahl genommen. „Jetzt ist es erst einmal wichtig, dass wir zur Wahl zugelassen werden“, fasste es Versammlungsleiter Ludwig Klodtka zusammen. Doch sie sind sich sicher, dieses Ziel zu erreichen.

Am 25. Januar wird die Gemeinde die Wahlvorschläge offiziell bekanntgeben. Danach folgt für die junge Vereinigung der nächste Schritt auf politischem Neuland: die heiße Phase des Wahlkampfs bis zur Abstimmung am 14. März 2021.

