Diskussion um Bauernmarkt-Standort

Groß-Rohrheim.Nachdem das Bauernmarkt-Team in Groß-Rohrheim im vergangenen Jahr das 25-jährige Bestehen gefeiert hat, wollen es die Mitglieder des Arbeitskreises zum 26. Geburtstag ruhiger angehen lassen. Für die Besucher wird es am Freitag, 19. Juli, ab 14 Uhr, wieder kleine Präsente geben. Und natürlich können die Marktbesucher wieder allerhand Leckereien genießen. Für eine reiche Auswahl an Kuchen und Torten sorgen diesmal die Frauen des Gesangvereins Liederkranz Groß-Rohrheim.

Ein besonderer Dank seitens des Arbeitskreises gilt der Familie Volz aus Biebesheim sowie Embachs Hoflädchen aus Wattenheim: Beide sind seit Beginn des Groß-Rohrheimer Wochenmarktes mit dabei. Neben der Kuchentheke bilden diese beiden Stände das Gerüst für den Bauernmarkt, der seit Start der Bauarbeiten am Bahnhof nicht mehr in der Allee, sondern im Rathausinnenhof zuhause ist.

Bereichert wird der Jubiläumsmarkt durch die Männer vom „Lottoclub 6 Richtige“, die mit ihrer beliebten Bratwurst, der Rohrheimer Lange, schon überörtlich bekannt sind. Ergänzt wird der Markt von Küblers Tee- und Gewürzstand sowie einem Angebot an Tischdecken und Miederwaren.

Seit dem Umzug von der Allee in den Rathausinnenhof reißen die Diskussionen über den zukünftigen Standort des Bauernmarktes nicht ab. Für die Rohrheimer Politik scheint es klar zu sein, dass der Wochenmarkt nach Ende der Bauarbeiten am Bahnhof wieder an seinen alten Stammplatz umzieht. „Für mich ist das alles andere als klar. Es gibt für beides jeweils ein Für und Wider“, sagt Christa Rupp vom Arbeitskreis.

Wie Rupp anfügt, sei sie von verschiedenen Kommunalpolitikern bereits angesprochen worden. Immerhin sei geplant, dass ein Teil der 750 000 Euro, die die Gemeinde vom Land erhält, verwendet wird, um in der Allee einen größeren Container zu installieren, der ausreichend Unterstellmöglichkeiten für die Marktbeschicker bieten soll. Der Wunsch des Bauernmarkt-Teams, zurück in die Allee zu gehen sei zwar da, „doch es müssen die Voraussetzungen stimmen“, so Rupp. Etwas zu installieren mache nur Sinn, wenn die Standortfrage geklärt sei.

Zu den Voraussetzungen gehören ein Wasseranschluss sowie eine Toilettenanlage. Gerne sei sie nach den Ferien bereit, der Kommunalpolitik Rede und Antwort zu stehen.

Auch bei den Marktbeschickern zeige sich ein geteiltes Bild: Zwar gibt es im Rathausinnenhof weniger Laufkundschaft als am Bahnhof, „dafür kommen wieder mehr ältere Menschen zu uns, denen der Weg zur Allee oft zu weit ist“, fügt Rupp hinzu. Der Hof wirke für den Besucher zwar gemütlich, doch einigen sei der Platz dort zu eng. Mit größeren Fahrzeugen zu rangieren, sei fast unmöglich. Problematisch sei auch die Situation mit den untergestellten Gerätschaften, die etwa bei einer Hochzeit weggeräumt werden müssten. „Zum Glück findet heuer das Scheiertheater nicht statt, sonst hätten wir ein echtes Problem gehabt“, sagt Rupp.

Ihr persönlich ist der Standort egal, auch wenn sie lieber zurück in die Allee möchte. „Ich kann mit allem leben, nur müsste mal eine Entscheidung seitens der Gemeinde erfolgen“, fordert sie.

Abschließend bedankt sich Christa Rupp bei den Stammkunden, beim Kuchentheken-Springer-Team, bei den Standbetreibern, der Verwaltung und dem Arbeitskreis Bauernmarkt mit Jutta und Norbert Germann, Anette Zimmermann, Jutta Reich und Uschi Koch.

© Südhessen Morgen, Freitag, 19.07.2019