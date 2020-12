Diskussion um Kämmerer-Nachfolge

Schon mehr als 40 Jahre im Amt: In Groß-Rohrheim geht’s um die Nachfolge von Kämmerer Gerhard Henning. © Berno Nix

Groß-Rohrheim.Der Haupt- und Finanzausschuss widmete sich dem Haushalt fürs kommende Jahr. Doch zuvor hatte auch der Hauptausschuss über das Neubaugebiet „Elf Morgen“ kurz zu debattieren. Das geforderte Bodengutachten sowie das Artenschutzgutachten werden laut Verwaltung demnächst in Auftrag gegeben. Einstimmig akzeptiert wurde die Erweiterung des Geltungsbereichs im verlängerten Brahmsweg. Stimmt auch das Gemeindeparlament zu, folgen die weiteren Verfahrensschritte zur Aufstellung des Bebauungsplanes.

Keine guten Nachrichten hatte Kämmerer Gerhard Henning. Er musste den Fehlbetrag im Ergebnishaushalt ein weiteres Mal um einige tausend Euro nach unten korrigieren. „Das hat etwas mit der Umlage für den Gewässerverband zu tun.“ Und genau um seine Person als Kämmerer der Gemeinde ging es gleich im Anschluss. Denn im Haushaltsansatz ist die Stelle für einen Nachfolger angegeben.

Die Freien Wähler – und anschließend auch die SPD – wollen diese bereits für 2021 geplante Stelle für die Finanzabteilung streichen. Gerhard Henning geht im Januar 2023 in Pension. „Wir wollten sicherstellen, dass es bei dieser wichtigen Verwaltungsposition einen reibungslosen Übergang gibt. Der oder die Nachfolgerin sollte zumindest bei einem Haushalt dabei gewesen sein“, mahnte Bürgermeister Rainer Bersch. Eine endgültige Entscheidung wird das Gemeindeparlament treffen.

Spielgeräte und Radwege wichtig

Die Bürger für Groß-Rohrheim wollen den Rotstift noch an anderen Stellen im Haushalt ansetzen. Gestrichen werden soll die Fassadenrenovierung am Rathaus und am Treff 21. Die Ausgaben für die Einrichtung des Homeoffice für Mitglieder der Gemeindeverwaltung sollen ebenso reduziert werden wie die Instandhaltung von Straßen. Insgesamt geht es um Einsparungen von 155 000 Euro. Die Freien Wähler sehen einige wenige Ausgaben im fünfstelligen Bereich vor: Sanierung des Brunnens am Bahnhof, Anschaffung von Spielgeräten für die Lindenhofschule sowie 25 000 Euro für die Sanierung der Radwege.

Die Sozialdemokraten wollen an fast den gleichen Stellen sparen, zudem wollen sie 10 000 Euro für den nächsten Maimarkt streichen, da dieser coronabedingt wohl wieder ausfalle. Die SPD will zudem den Ansatz der Gewerbesteuer auf 186 000 Euro erhöhen, was Kämmerer Henning aber als sehr riskant bezeichnete. Auch für die Ausgaben hat die SPD eigene Ideen: 5000 Euro soll der Jugendrat bekommen, 6000 Euro sollen in die Sportstättenplanung fließen und für die neue Stelle im Gemeindekindergarten sind fast 50 000 Euro vorgesehen. Der Ausschuss gab keine Empfehlung ans Gemeindeparlament. Alle Anwesenden enthielten sich der Stimme. mibu

