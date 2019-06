DRK freut sich über Rekord an Blutspendern

Groß-Rohrheim. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis“, freute sich Bereitschaftsleiter Sascha Lenz vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Groß-Rohrheim. 83 Personen kamen zur Blutspende, darunter sieben zum ersten Mal. Zwar fielen sieben Teilnehmer aus medizinischen Gründen aus und durften nicht spenden, „aber 76 Blutspender sind schon eine tolle Anzahl. Das ist der Höchstwert an Spenden in den vergangenen Jahren“, jubelte Lenz.

Für das DRK Groß-Rohrheim ist das ein großer Erfolg. Der Ortsverein musste in der Vergangenheit schon sehr um Spender kämpfen, zumal der Blutspendedienst ihnen angekündigt hatte, seine Termine einzustellen, sollten sich die Zahlen nicht dauerhaft erhöhen. Dies konnten die ehrenamtlichen Helfer dank des großen Engagements und der Aufrufe zum Spenden schon im vergangenen Jahr verhindern.

„Wir würden uns freuen, wenn es noch mehr Blutspender werden“, motivierte Lenz zugleich und dankte den erschienenen 83 Spendern. Darunter war auch Carsten Tewes aus Lindenfels im Odenwald. „Es ist meine 131. Spende“, verriet er. Ein „Stammkunde“ also. Er schaue stetig danach, dass er im Rhythmus bleibe. „Zwischen den Spenden müssen 56 Tage liegen“, erklärte er. Männer dürfen sechs Mal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden, Frauen vier Mal. „Ich gucke, wo dann zum jeweiligen Zeitraum Termine angeboten werden. Ich gehe nicht nur in Lindenfels spenden, sondern in der ganzen Region“, erzählte er. Zum ersten Mal sei er nun nach Groß-Rohrheim gekommen, wo er sich auch wohlfühle.

Nach der Spende gab es für Tewes und alle anderen frisch Gegrilltes. Der Duft stieg den Besuchern schon während ihrer Abnahme im ersten Stock des DRK-Stützpunktes in die Nase und machte Appetit. Viele freuten sich auf die Leckereien als Dankeschön für einen halben Liter Lebenssaft.

Neben zahlreichen Spendern sind auch ehrenamtliche Helfer wichtig, um die Aktionen in Groß-Rohrheim stemmen zu können. „Interessenten können gerne zu unseren Gruppenabenden montags von 19 bis 20 Uhr vorbeikommen“, lud Sascha Lenz ein. Das DRK benötige zudem Helfer für die Kleiderstube, die immer montags von 16.30 bis 17.30 Uhr geöffnet hat. Die Kleiderausgabe finde jeden zweiten Montag von 16 bis 18 Uhr statt. „Im Juli bleibt die Kleiderkammer aber komplett geschlossen. Interessierte Personen können gerne zu den genannten Uhrzeiten zu uns kommen und sich direkt über unsere Arbeit informieren“, sagte Lenz. str

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.06.2019