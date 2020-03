Duo will sich in Dritter Liga etablieren

Groß-Rohrheim.In den vergangenen Jahren lief es für die Handballer des TV Groß-Rohrheim wie am Schnürchen: Aus der A-Liga gelang der Durchmarsch bis in die Landesliga, aus der es nun aber auch sofort wieder zurückgeht in die Bezirksoberliga. Noch steiler als für die TVG-Mannschaft ging es in dieser Zeit für zwei Referees nach oben: Marc Budde und Jonas Ehlert sind inzwischen zu Drittliga-Schiedsrichtern aufgestiegen.

Ehlert hat in der abgelaufenen Landesliga-Saison noch sporadisch als torgefährlicher Außenspieler bei den Groß-Rohrheimern mitgewirkt. Der frühere Kreisläufer Marc Budde hatte bereits 2018 nach dem Aufstieg in die Bezirksoberliga seine aktive Karriere beendet und sich voll und ganz auf die Schiedsrichterarbeit konzentriert. „Das geht bei uns eindeutig vor“, unterstreicht auch Ehlert.

Dass beide bis zum Saisonabbruch wegen der Corona-Pandemie vor stattlichen Zuschauerkulissen auf dem Parkett standen – bei einem Spiel in Saarlouis wurde die Tausender-Marke geknackt – war im Jahr 2010 noch nicht absehbar. Beide meldeten sich unabhängig voneinander für einen Schiedsrichterlehrgang an und waren überrascht, den jeweils anderen dort zu treffen. „Nachdem wir dann ein Jahr – wie es für jeden Neuling üblich ist – als Einzelschiedsrichter gepfiffen haben, war für uns klar, dass wir als Gespann weitermachen wollen“, erklärt der 28-jährige Ehlert. Sein fünf Jahre älterer Kollege Budde hatte ebenso großen Spaß an der „Schiedsrichterei“ gefunden und fortan ging es für das Gespann Liga für Liga nach oben.

Auf- und Abstieg wie im Team

Dass die beiden für den TVG pfeifenden Unparteiischen auch mal ein paar deftige Worte von den Tribünen hören, „gehört einfach dazu. Das nimmt man gar nicht mehr wahr“, so Ehlert, „aber je mehr Zuschauer in der Halle sind, desto weniger bekommt man so etwas mit“, erklärt der gebürtig aus Gernsheim kommende Betriebswirt, der dort auch in der Jugend spielte. Später wechselte er zum TV Einhausen und dann aus der dortigen Jugend zu den Männern des TV Groß-Rohrheim, wo er auch wohnt. Der Lehrer Budde ist zwar inzwischen von Groß-Rohrheim nach Lorsch gezogen, hat aber seine gesamte Handball-Laufbahn beim TVG gespielt.

Das Ziel des erfolgreichen Duos ist nun, sich in der Dritten Liga zu etablieren. „Man kann als Schiedsrichter genauso auf- und absteigen wie als Mannschaft“, erläutert Ehlert. Ob es für die Beiden noch weiter nach oben gehen kann? Darauf wollen sie am Ende ihrer ersten Saison noch gar nicht schauen. Zumal der Zeitaufwand schon jetzt groß ist.

Nicht nur die Fahrtstrecken sind in der Dritten Liga für Ehlert/Budde deutlich länger geworden, auch die Vor- und Nachbereitung nimmt viel Zeit in Anspruch. Inzwischen ist das Videostudium der nächsten Mannschaften für Schiedsrichter im Leistungsbereich genauso usus wie für Trainer. „Nach den Spielen schaut man sich dann seine eigenen Leistungen auch noch einmal an. Wir sind zudem angehalten, wichtige Szenen auch zu schneiden und in ein Schiedsrichterportal einzustellen“, erläutert Ehlert und sucht gemeinsam mit Budde immer wieder nach Verbesserungspotenzial. In dieser Runde war das Duo fast jedes Wochenende im Einsatz, hat – als Aufsteiger – nicht so viele Verhinderungstermine angegeben wie etablierte Gespanne. „Für uns war es wichtig, auch in einen Rhythmus zu kommen“, so Ehlert. Zu den unmittelbaren Spielaufträgen kommen noch einmal pro Quartal Stützpunkttrainings für die Kader-Schiedsrichter hinzu.

Hintertürchen für Karriereende

Da der Aufwand für die beiden in Zukunft nicht weniger wird, hatte eigentlich auch Ehlert vor, seine Spielerkarriere zu beenden. „Es ist nicht ideal, wenn man dem Trainer immer wieder sagen muss, dass man keine Zeit hat“, so der 28-Jährige. Doch nach dem Abstieg aus der Landesliga, der durch den vorzeitigen Saisonabbruch durch die Corona-Krise besiegelt wurde, hält sich Ehlert noch eine Hintertür offen. „Es ist ja schon blöd, jetzt einfach aufzuhören. Es gab kein richtiges letztes Spiel, in dem man sich verabschiedet. Und mit dem Abstieg aufzuhören ist auch nicht schön“, könnte er sich vorstellen, noch eine Runde dranzuhängen. „Diese Entscheidung ist noch nicht final gefallen.“

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 01.04.2020