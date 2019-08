Durchlass im Kanal enger

Groß-Rohrheim.Das Groß-Rohrheimer Parlament setzte sich mit Ursachen und Folgen des Starkregens vor den Sommerfreien auseinander. Dabei war unter anderem das Gelände des Vogelparks unter Wasser gesetzt worden. Die SPD wollte wissen, ob die Bahn mit ihren Bauarbeiten oder die Gemeinde daran schuld sei. Die Feuerwehr musste wegen der DB-Baustelle zuletzt fünfmal ausrücken und das bedeutete 150 Einsatzstunden.

„Das Hauptproblem am Langen Graben ist, dass er praktisch kein Gefälle hat“, erwiderte Bürgermeister Rainer Bersch. Den Vorwurf, die Gemeinde würde die betroffenen Gräben nicht rechtzeitig mähen, wehrte er ab. Man müsse einen Teil des Grases aus Naturschutzgründen auf einer Seite stehenlassen. Zu früh könne man nicht mähen, da dies sonst mehrmals im Jahr gemacht werden müsse. Hauptverursacher sei die Bahn, die an der Streckenunterführung arbeitsbedingt nur einen halb so großen Kanaldurchlass installiert hat. Deshalb gebe es schon Gespräche mit der Bahn und einer Versicherung. mibu

