Ein Dankeschön für die Musik

Die acht Sängerinnen und zwei Sänger interpretierten mit ihren Stimmen die Lieder gekonnt und bekamen nach jedem Stück schon reichlich Applaus vom Publikum. Von den damaligen Gründungsmitgliedern gehören noch drei aktiv zum Chor. Dessen Name entstand einst, weil sowohl die Sänger, als auch das Repertoire, so bunt gemischt waren wie ein Haufen Mikadostäbchen.

Seit dem Frühjahr 2014 leitet Andrew Connor den Chor. Entspannt und einnehmend war die Atmosphäre beim Konzert. Dies zeigte sich auch nach der Pause, als Pianistin Maria Karb sich ans Klavier setzte und zu spielen anfing. Nach und nach stimmten die Sänger aus dem „Pausenraum“ den Gesang dazu an und kamen singend auf die Bühne, bis dort am Ende das „Hallelujah“ von Leonard Cohen vom ganzen Chor zu hören war. Nun erklangen moderne Stücke, vor allem viele bekannte Popsongs. Darunter „Field of Gold“ oder aus dem Film „König der Löwen“ das „Can you feel the love“. Verträumte Melodien, aber auch dynamische Stücke begeisterten das Publikum.

Die Zuhörer merkten der Formation den Spaß an der Musik an, so dass der Funke schnell übersprang. Bei dem Lied „Java Jive“ ging es um heißen, süßen Kaffee. Und immer mal wieder war ein genussvolles „Mhmmm, Ahhh“ zu hören, was für Schmunzeln sorgte. 16 Musikstücke standen auf dem Programm des Konzertes, hinzu kamen noch zwei Lieder, die Gitarrist Niko Connor solistisch darbot. Den Abschluss bildete natürlich der Ohrwurm von Abba: „Thank you for the music“.

© Südhessen Morgen, Samstag, 16.06.2018