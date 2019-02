Ein Herz aus Glas für Mama

Groß-Rohrheim.Durch die Aula der Lindenhofschule ging ein Raunen. Hatte doch gerade Glasbläser Wolfgang Sinne aus einem einfachen Röhrchen eine Kugel geblasen. Orangerot züngelte erneut die Flamme am Glas, und mit geschickten Händen, gleichzeitigem Blasen und Biegen des zerbrechlichen Materials formte der Handwerker einen wunderschönen Schwan. Begeistert klatschten die Grundschüler in die Hände.

„Glas wurde vor 4000 Jahren von den Ägyptern entdeckt und kam über Italien nach Deutschland“ erklärte der Meister. Aus einer Mischung aus Quarzsand, Kalk, Soda und Asche, die vor der Verarbeitung 24 Stunden lang im Ofen verschmolzen werden muss, hergestellt, faszinierten die Schulkinder seine praktischen Vorführungen. Gebannt hingen sie an seinen Lippen und schauten zu, wie sich der gerade noch durchsichtige Vogel dank eingefülltem Wasser und eingetauchtem Krepppapier in einen blauen Fantasievogel verwandelte. „Das Wasser zieht die Farbe aus dem Papier“, erklärte Sinne, der alle drei Jahre zu Gast an der Lindenhofschule ist. „Damit jedes Kind während seiner Grundschulzeit an der Lindenschule in den Genuss der Vorführungen kommt“, sagte dazu Schulleiterin Christiane Ritzert.

Zu Späßen aufgelegt

Doch der Meister der alten Handwerkskunst war auch zu einigen Späßen aufgelegt. So ließ er zwei seiner „Lehrlinge“ aus doppelwandigen Scherzgläsern trinken und weidete sich an den ungläubigen Augen der Probanden, als keine Flüssigkeit in ihre Kehlen floss. Auch die Schüler in der ersten Reihe waren vor seinen Späßen nicht sicher. Kaum hatte eine seiner jungen Testpersonen die Backen tüchtig aufgeblasen und kräftig in einen Glasvogel geblasen, spritzte aus seinem Schnabel eine Wasserfontäne und traf die Mitschüler. Kaum war das Lachen der Kids verklungen, bekam ein zweiter Schüler eine unfreiwillige Gesichtsdusche verpasst. „Ich habe nur das eine Loch hier oben zugehalten“, scherzte Sinne, der eine kleine Glasbläserwerkstatt in Coburg betreibt, die sich auf die Herstellung von Christbaumschmuck spezialisiert hat. Dazu gehören neben Kugeln, Herzen und Engeln auch kleine, versilberte Geigen. Hierfür wird Silbernitrat mit Wasser – dem ein bis zwei Tropfen Zuckerwasser zugefügt wird – vermischt. Eingefüllt und über der Flamme heiß gemacht, muss es kräftig geschüttelt werden. „Durch das Zuckerwasser klebt das Silber innen fest an der Geige“, erklärte Sinne.

Die während der Vorführungen von Sinne angefertigten Unikate bleiben in der Schule. Doch die Kids konnten auch kleine gläserne Preziosen kaufen. Dabei fiel die Auswahl schwer. Neben Christbaumschmuck konnten die Schüler zwischen Schildkröten, Eulen, Tintenfischen, Hunden, Katzen, Schlangen, Elefanten, Schnecken oder sogar leuchten roten Herzen wählen. „Ich nehme ein Herz für meine Mama mit“, entschloss sich ein kleiner Abc-Schütze und zückte entschlossen sein Taschengeld. Fell

