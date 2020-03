„Ein Tag zum Vergessen“

Groß-Rohrheim.Das nächste Kellerduell, die nächste Niederlage: Für die Handballer des TV Groß-Rohrheim scheint der Klassenerhalt in der Landesliga in immer weitere Ferne zu rücken. Nach dem 24:37 (12:16) bei den Offenbacher Kickers wollte auch TVG-Trainer Sascha Holdefehr nicht beschönigen: „Jetzt wird es natürlich brutal schwer“, beschrieb er sechs Spieltage vor Rundenende bei sechs Punkten Rückstand auf den rettenden viertletzten Tabellenplatz die Ausgangslage.

Dabei zeigte Groß-Rohrheim diesmal tatsächlich keine Landesliga-Reife: „Es war eines unserer schlechteren Spiele“, fand Holdefehr. „Wir haben sicherlich schon vielfach gezeigt, dass wir in dieser Klasse mithalten können, heute war das nicht der Fall“, gestand der erfahrene Coach. In der Anfangsphase lief es spielerisch noch ordentlich bei den Ried-Handballern: Sie kreierten Chancen, fanden in der wie erwartet extrem offensiven Deckung der Offenbacher immer wieder Lücken. „Aber leider haben wir es nicht geschafft, unsere Möglichkeiten zu verwandeln“, haderte der Trainer, der mit zunehmender Dauer immer mehr Fehler im Spiel seiner Mannschaft sah. Dennoch: Die erste Hälfte war noch „absolut passabel“, fand Holdefehr angesichts von knappen Rückständen, um dann die zweiten 30 Minuten auf den Punkt zu bringen: „Das war dann indiskutabel.“

Taktische Sicherheit fehlt

Direkt nach der Pause setzte sich Offenbach von 16:13 auf 21:13 (38.) – ein Zwischenspurt, der Wirkung zeigte. Mit dem siebten Feldspieler die 3:3-Deckung der Gastgeber zu knacken, versuchte Holdefehr nicht mehr oft, zu sehr fehlte die taktische Sicherheit in der Offensive. Aber auch im Spiel Sechs-gegen-Sechs hatte sich Groß-Rohrheim eigentlich einige Alternativen bereit gelegt, die allerdings alle miteinander nicht mehr griffen. Die Spieler waren zu sehr mit sich beschäftigt, als das die spielerische Linie wieder hätte zurückkehren können.

So bauten die Offenbacher ihren Vorsprung über 23:15 (43.) bis auf 27:17 (47.) aus und sorgten damit für die vorzeitige Entscheidung. Und der Rückstand der Gäste wuchs noch weiter an, 14 Tore war der höchste Abstand beim 35:31 und 37:23 (59.). Der OFC nutzte die Fehlpässe der verunsicherten Groß-Rohrheimer eiskalt aus. „Sie lauerten nur darauf, den nächsten Ball zu klauen“, so Holdefehr.

Dabei war der Trainer im Vorfeld noch überzeugt, dass die offensive Deckung der Gastgeber seinem Team liegen würde. „Eigentlich haben wir genügend schnelle, Eins-gegen-Eins starke Spieler, aber heute war das ein Tag zum Vergessen“, musste der Trainer zugeben. Zu den wenigen Lichtblicken im Groß-Rohrheimer Spiel zählten Alexander Wägerle und Sebastian Haas. Torhüter Wägerle zeigte – vor allem in der ersten Hälfte – einige starke Paraden, Haas präsentierte sich nach seiner langen Verletzungspause weiter verbessert und steuerte fünf Treffer bei.

Doch aufgeben werden die Groß-Rohrheimer trotz des nun angewachsenen Rückstands sicherlich nicht, wie Holdfehr betonte: „Wir werden uns nun ganz ruhig auf das Heimspiel am Samstagabend gegen den Tabellenfünften TSV Pfungstadt vorbereiten. Noch sind wir nicht abgestiegen und wir werden alles geben, um jetzt wieder einen Heimsieg zu landen.“

TVG-Tore: Ochs (7/3), Sebastian Haas (5), Sziebert, Kautzmann, Ryan Haas (je 2), Till Haas (2/1), Fries, Erlemann, Olf, Anthes (je 1). me

© Südhessen Morgen, Dienstag, 10.03.2020