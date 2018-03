Anzeige

Gerhard Henzel von den Freien Wählern übernahm die Erläuterung des Antrags zum Erweiterungsgebiet für Bauwohnland „W 16“. „Über diesen Antrag wurde bereits in den Ausschüssen diskutiert, aber es gab keine klare Aussage, wie sich Groß-Rohrheim entwickeln soll“, sagte Henzel. Bürgermeister Rainer Bersch sei mehrfach zitiert worden, dass kleine Wohnungen in Groß-Rohrheim fehlen. „Dass wir die brauchen, ist klar, aber der Planer muss dazu eine Lösung präsentieren“, verteidigte er die Auffassung der Freien Wähler, dem Planer einen klaren Auftrag an die Hand zu geben.

Mike Prediger (SPD) machte den Vorschlag, dies an den Ausschuss für Dorfentwicklung, Bau und Umweltfragen zurückzuverweisen und dann mit dem Planer direkt zu sprechen. „Das wär die sauberste Lösung“, fand er, zumal die CDU eine Ablehnung des Antrags signalisiert hatte. Für dieses Vorgehen sprach sich die Mehrheit auch aus. cid

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 22.03.2018