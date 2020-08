Einschulung in der Bürgerhalle

Groß-Rohrheim.Die Erstklässler der Lindenhofschule durften an ihrem ersten Schultag (noch) nicht in die Schule. In Zeiten der Corona-Pandemie mit ihren Sicherheitsauflagen verändert sich vieles. Auch für die 27 Kinder der Grundschule Groß-Rohrheim. Die Neuankömmlinge waren hübsch angezogen, und alle hatten neben dem neuen Ranzen auch eine Schultüte dabei. Die Begrüßungsfeier, die wie sonst üblich im Schulhof stattfindet, spielte sich diesmal in der Bürgerhalle ab, alle mussten – um den Abstand einzuhalten – weit auseinander sitzen.

Um nicht allzu viel Hektik gleich am ersten Schultag entstehen zu lassen, hatte sich die Schulleitung entschieden, die Einführung und Begrüßung der Erstklässler ausschließlich in der Bürgerhalle durchzuführen. Wegen Abriss und Sanierung der Lindenhofschule ziehen alle Klassen für zwei Jahre ins Schüco-Gebäude am Ortsrand. Ihre Klassensäle lernen die Kinder daher erst an diesem Mittwochmorgen kennen. Nach dem gemeinsamen Gottesdienst hieß Schulleiterin Christiane Ritzert die Jungen und Mädchen willkommen: „Wir alle, Schüler und Lehrer, freuen uns sehr auf euch.“ Begrüßungssymbol war ein Regenbogen, der dann auch den ganzen Vormittag präsent war.

Das gesamte Team hatte am Tag zuvor noch bis spät in den Nachmittag geräumt, ausgepackt und aufgebaut. Noch immer ist der Umzug in das neue Gebäude nicht ganz abgeschlossen, sollte aber bis Donnerstag fertiggestellt sein.

Die meisten Grundschüler der Klassen zwei bis vier sind gleich am Montag mit dem Bus ans neue Schulgebäude gefahren, wie Ritzert bestätigt. Alle seien sehr neugierig auf die neue Unterkunft gewesen. „Sie haben sich aber schnell an das Gebäude gewöhnt“, freute sich die Schulleiterin. Traditionell wurden die Abc-Schützen und ihre Familien von den Eltern der Zweitklässler begrüßt – mit Sekt, Saft und Brezeln. Wegen der Corona-Auflagen fand die Begrüßung von Schulchor, Theater-AG und Schulpaten diesmal per Videobotschaft auf einer großen Leinwand statt.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.08.2020