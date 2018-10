Elf Würfe, neun Tore: Florian Olf trumpft auf

Groß-Rohrheim.Es war das erwartet schwere Spiel, aber die Handballer des TV Groß-Rohrheim gaben sich keine Blöße. Beim noch punktlosen TuS Griesheim II setzte sich das Team von Trainer Sascha Holdefehr mit 30:22 (15:13) durch und der Coach sah sich hernach bestätigt: „Griesheim ist ein ganz unangenehmer Gegner und auf alle Fälle stärker, als es die Tabelle aussagt.“ Tatsächlich konnte sich Groß-Rohrheim erst in der zweiten Hälfte entscheidend absetzen.

Griesheim nahm von der ersten Minute an den TVG-Spielmacher Andreas Ochs in eine enge Deckung. Da dies für die Holdefehr-Sieben keine Neuheit ist, wurde wie einstudiert reagiert, Ochs löste an den Kreis auf, aber dann wurde direkt – je nach Situation – Till oder Sebastian Haas in Manndeckung genommen, wodurch das Angriffsspiel Groß-Rohrheim tatsächlich einige Probleme bekam. „Es fehlte der Druck und zudem haben wir uns zu viele technische Fehler geleistet“, bemängelte Holdefehr.

Der erfahrene Coach sah jedoch in erster Linie die Deckung als Grund für den engen Spielverlauf in der ersten Hälfte: „Wir waren da einfach nicht konsequent genug. In der Seitwärtsbewegung haben wir Lücken aufgemacht, die Griesheim nutzte“, erkannte Holdefehr.

Beim 5:2 nach knapp sieben Minuten durch Florian Olf und auch beim 6:3 durch Jonas Ehlert (8.) sah es noch gut aus für den TVG, der in der Folge aber beim 7:7 und 9:9 (22.) zweimal den Ausgleich hinnehmen musste. Immerhin gelang es noch vor der Pause, wieder eine Zwei-Tore-Führung zu erspielen.

Bessere zweite Halbzeit

Im zweiten Abschnitt stand dann die Deckung der Groß-Rohrheimer deutlich besser und auch Alexander Wägerle, der für Jonas Sartorius ins Tor wechselte, erwischte einen richtig guten Tag. „Jonas hat sicherlich nicht schlecht gehalten, dennoch habe ich gewechselt und damit Glück gehabt. Alex hat gemeinsam mit der Deckung heute sehr gut harmoniert und eine sehr gute Leistung gezeigt“, lobte Holdefehr seinen Keeper.

Auch in der Offensive lief es deutlich besser: Andreas Ochs wich nun öfters auf die Außenposition aus, wodurch der Rückraum vollzählig blieb und mehr Druck entwickeln konnte. „Das wurde richtig gut gelöst“, fand der TVG-Coach, der in der zweiten Hälfte auf Jonas Ehlert verzichten musste, der als Schiedsrichter einen Einsatz hatte und weg musste. Da auch noch Kevin Kehl umknickte und sich eine schmerzhafte Sprunggelenksverletzung zuzog, hatte Holdefehr gar nicht mehr allzu viele Alternativen auf der Bank.

Doch seine Mannschaft ließ sich davon nicht beeindrucken. Im Gegenteil: Beim 19:14 nur acht Minuten nach dem Seitenwechsel betrug der Vorsprung der Groß-Rohrheimer erstmals fünf Tore. Beim 19:22 (48.) war Griesheim zwar noch einmal auf Tuchfühlung, doch die Gäste ließen sich nicht beirren, konterten mit einem 6:0-Lauf zum 28:19 und machten damit sieben Minuten vor dem Ende den Sack zu.

Bestnoten beim TVG verdiente sich neben Alexander Wägerle der neunfache Torschütze Florian Olf, der gerade einmal zwei Fehlwürfe zu verzeichnen hatte. „Seine Quote war sehr gut “, meinte Holdefehr.

TVG-Tore: Olf (9), Ochs (9/4), Ehlert, Till Haas (je 3), Sebastian Haas, Kohl (je 2), Kehl, Reis (je 1). me

