Eltern zahlen keine Gebühren

Groß-Rohrheim.Vier Anträge hatten die Freien Wähler in Groß-Rohrheim für die Gemeindevertretung eingereicht. Zustimmung gab es für den Antrag zur Erstellung eines Klimaschutzkonzepts. Peter Hess (SPD) mahnte noch an: „Das kommt etwas verfrüht, da sich der Kreis bereits um das Thema kümmert. Dass wir uns dann anschließen, dem können wir zustimmen.“ Einverstanden waren auch alle, dass die Gemeinde einem (noch zu gründenden) Landschaftspflegeverband beitreten soll. Groß-Rohrheim solle sich ferner um Aufnahme beim Projekt „Kinderfreundliche Kommune“ bewerben – eine Initiative von Unicef und Deutschem Kinderhilfswerk. Die Freien Wähler wünschen sich zudem vom Gemeindevorstand regelmäßige Sachstandsberichte, schriftlich und in Kurzform, zu vor längerer Zeit gestellten Anträgen. Auch hierfür gab es ein klares Votum vom Plenum.

Einstimmig wurde auch der Antrag der SPD entschieden, die Kita-Gebühren, die seit dem neuerlichen Corona-Lockdown aufgelaufen sind, zu erlassen. Am Ende dankte Thorsten Henzel als Vorsitzender der Gemeindevertretung allen für ihre Arbeit. mibu

© Südhessen Morgen, Samstag, 20.02.2021