Energieversorger erneuert Gasleitung

Groß-ROHRHEIM.Die e-netz Südhessen erneuert in Groß-Rohrheim die Niederdruckgasleitung, um die Versorgungssicherheit weiter zu verbessern. Das teilt der Energieversorger mit. Die Bauarbeiten in der Bahnhofstraße – Höhe Hausnummer 9 bis 26 – und in der Ludwigstraße – Höhe Hausnummer 2 bis 15 – beginnen am Dienstag, 14. April, und dauern voraussichtlich bis zum 26. Juni.

Während der Bauarbeiten muss die Versorgung zeitweise unterbrochen werden. Die betroffenen Haushalte werden rechtzeitig per Handzettel informiert. Es kann zu Verkehrsbehinderungen und Halteverboten kommen. Die e-netz bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis. Über Versorgungsstörungen und Behinderungen durch Baustellen informiert die e-netz Südhessen über die App e-netz Report und auf ihrer Internetseite. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 03.04.2020