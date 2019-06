Erdbeerfest in Groß-Rohrheim

Groß-Rohrheim.Pünktlich zur Erdbeersaison lädt der Bauernmarkt am Freitag, 7. Juni, alle Besucher ein, gemeinsam die süßen Früchte zu genießen. Wie jedes Jahr steht die Erdbeere im Mittelpunkt des Marktes und lockt in verschiedenen kulinarischen Variationen die Gäste an.

Die Biebesheimer Landfrauen bestücken den Kuchenstand und warten mit Erdbeerkuchen und -torten auf. Wer Erdbeeren naschen, einkochen oder damit selbst Kuchen backen möchte, findet bei Embach eine Auswahl verschiedener Sorten.

Wer es lieber herzhaft mag, für den bietet der Club 6 Richtige mit den traditionellen Rohrheimer Langen und Pommes. Beim Büttenhof gibt es neben Wurst- und Fleischwaren auch deftige Fleischkäsebrötchen. Bei den sommerlichen Temperaturen sorgt der Weinstand für eine erfrischende Abkühlung. Auch der Gewürzstand ist mit dabei. Miederwaren für alle Frauen runden das Angebot ab. cid

