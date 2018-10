„Erfolg nicht übertragbar“

Groß-Rohrheim.Walter Öhlenschläger, 2013 noch Spitzenkandidat der Freien Wähler im Hessischen Landtagswahlkampf, freut sich über den Erfolg der Freien Wähler in Bayern. „Die Freien Wähler dort sind ja auch keine Eintagsfliege“, bemerkt der Groß-Rohrheimer im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“. Dass ein ähnlicher Erfolg in Hessen gelingen könnte, hält Öhlenschläger aber für unwahrscheinlich. „Bayern ist Bayern, und Hessen ist Hessen“, meint er und sieht die Ursachen für die Zugewinne der Freien Wähler auch in der „schwachen Führung der CSU“. „Viele Menschen konnten die CSU einfach nicht mehr wählen“, fügt Öhlenschläger hinzu.

Konzentration auf Kommune

Mit dem aktuellen Landtagswahlkampf habe er nicht viel zu tun: „Das wird alles zentral gesteuert. Wir machen keinen Wahlkampf vor Ort.“ Stattdessen konzentriere er sich mit seinen Mitstreitern auf die Politik im Kreis und in der Kommune. „In Groß-Rohrheim sind wir zweitstärkste Kraft“, sagt er. Und im Kreis hätten die Freien Wähler schon mehr als 40 Anfragen gestellt. „Man kann die Zeit nur einmal investieren“, stellt Öhlenschläger fest.

Dass die Freien Wähler in Hessen den Einzug in den Landtag anstreben, hält er nach wie vor für richtig, auch wenn es sich bei dem Bündnis um eine Wählervereinigung und nicht um eine Partei handelt. Das sei zwar nach wie vor ein Unterschied, aber der mache sich für ihn vor allem darin fest, „dass uns nicht von oben vorgegeben wird, was wir vor Ort machen und wie wir entscheiden sollen“. kur

