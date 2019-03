Erlöse für Kita-Außengelände

Gross-Rohrheim.Zwei Mal im Jahr organisiert der Elternbeirat der kommunalen Kindertagesstätte Groß-Rohrheim einen sortierten Kinderkleider- und Spielzeugbasar. Dieser fand nun zum achten Mal statt. Der Zuspruch nahm in den vergangenen Jahren immer mehr zu, sodass der Basar seit 2018 im Hallenanbau in Groß-Rohrheim angeboten wird und nicht mehr in der Kindertagesstätte.

Die Idee zum Flohmarkt hatten die Eltern der kommunalen Kindertagesstätte: Umgesetzt wurde sie vom vierköpfigen Elternbeirat und zwei Helfern. „Uns war es wichtig, dass alles davon etwas haben: die Verkäufer, die Käufer und unsere Einrichtung“, betonten Kerstin Buchner und Tatjana Wilson aus dem Flohmarktteam. So kommen dem Kindergarten 15 Prozent aus den Verkaufserlösen zugute, ebenso weitere Einnahmen aus den Verkäufergebühren und aus der Kaffee- und Kuchentheke. Die Kuchen wurden von Eltern aus der Einrichtung gespendet. In der Vergangenheit seien zwischen 400 und 600 Euro für die Kita zusammengekommen, freute sich Buchner.

39 Verkäufer angemeldet

Die Verkäufer durften 50 Kleidungsartikel anbieten. Dazu zählten Kinderkleidung, Bademäntel, Schlafsäcke oder Umstandsbekleidung für die Frühlings- und Sommersaison. Schuhe sowie Herbst- und Winterkleidung wurden nicht angenommen. Dagegen konnten Kinderwagen, Autositze, Fahrräder und Dreiräder unbegrenzt angeboten werden. Genauso wie Baby- und Kinderspielzeug, Bücher, Gesellschaftsspiele, DVDs, CDs und gut erhaltene Stofftiere. „Diesmal haben sich 39 Verkäufer gemeldet, beim letzten Basar waren es 50“, so Wilson. Mit 50 sei man aber schon stark an der Grenze der Kapazität gewesen.

Damit alles reibungsfrei ablaufen konnte, waren am Veranstaltungstag 30 Helfer im Einsatz. Diese mussten die fünf Euro Verkäufergebühr nicht bezahlen und durften vor allen anderen den Basar als Käufer besuchen. Eine Stunde vor dem offiziellen Beginn kamen die Schwangeren dran. Und dann waren die Tore für alle offen.

„Aus dem Erlös für die Kindertagesstätte konnten wir schon einiges anschaffen: zur Dokumentation der Arbeit mit den Kindern digitale Fotoapparate mit Videofunktion, eine große Tafel für den Zaun, Tische und Stühle für das Außengelände, große Spielsachen oder auch Materialien für den Barfußpfad“, zählte Buchner auf.

Da der kommunale Kindergarten im Moment in einer Umbau- und Erweiterungsbauphase steckt, wolle man die Erlöse aus dem Basar anschließend für die Gestaltung des Außengeländes verwenden. str

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 21.03.2019