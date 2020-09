Erneuerung der Gasleitung

Groß-Rohrheim.Die e-netz Südhessen erneuert in Groß-Rohrheim die Niederdruck-Gasleitung, um die Versorgungssicherheit zu verbessern. Die Bauarbeiten in der Augrabenstraße, Jahnstraße und Riedstraße beginnen am 12. Oktober und dauern voraussichtlich bis zum 18. Dezember. Während der Arbeiten muss die Gasversorgung zeitweise unterbrochen werden. Die betroffenen Anwohner werden rechtzeitig per Handzettel informiert. Im Zuge der Baumaßnahme sind Verkehrsbehinderungen und Halteverbote möglich. Über Versorgungsstörungen und Behinderungen durch Baustellen informiert die e-netz Südhessen über die App e-netzReport und auf www.e-netz-suedhessen.de. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 24.09.2020