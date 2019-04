Erst zwei Workshops, dann Konzert

Michael Sagmeister und Antonella D’Orio. © Musikkiste

Groß-Rohrheim.Michael Sagmeister, der Jazzpreisträger des Landes Hessen, und die aus Palermo stammende Sängerin Antonella D’Orio kommen am Sonntag, 26. Mai, zu Workshops und Konzert nach Groß-Rohrheim. Sie folgen damit einer Einladung des Aktionskreises für Kinder- und Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde Groß-Rohrheim in Zusammenarbeit mit der Musikkiste und der Musikschule. Die Künstler geben Workshops für Gitarre und Gesang, jeweils von 14 bis 18 Uhr. Die Teilnahme kostet 40 Euro (20 Euro ermäßigt). Die Workshops finden parallel im Jugendhaus und im Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde, Speyerstraße 5, statt. Anmeldung bei Eberhard Petri per E-Mail an Eberhard.Petri@gmx.de oder telefonisch unter 06245/90 55 33.

Im Anschluss folgt um 19 Uhr ein gemeinsames Konzert beider Künstler im Gemeindehaus. Michael Sagmeister und Antonella D’Orio unternehmen zusammen eine melancholisch emotionale Reise durch die Welt der aktuellen Musik. Der Eintritt kostet 10 Euro, für Workshop-Teilnehmer ist der Konzertbesuch kostenlos. Klassiker aus dem Great American Songbook und Eigenkompositionen der beiden Künstler stehen auf dem Programm, aber auch Stücke aus der italienisch-neapolitanischen Folklore.

